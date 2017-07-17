به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حقوق خانواده چالشها و راهکارها» پنجاه و چهارمین کتاب گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده که به تازگی به چاپ دوم خود رسید.
بیاعتنایی به مشکلات خانواده گناهی نابخشودنی و تلاش برای تحکیم خانواده جهادی مقدّس به شمار میآید. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران درک درستی از این مشکلات وجود دارد. مسولان نظام با اعلام آمار وقایع حیاتی ازدواج و طلاق، از یک سو به خانوادهها درباره وضع موجود هشدار میدهند و از سوی دیگر، اندیشمندان جامعه را به چارهجویی برای برونرفت از وضعیت نگرانکننده کنونی فرا میخواند.
کتاب حاضر از تعداد ۱۲ مقاله به شرح عناوین زیر تشکیل شده است:
ـ خانواده، دولت و ظرفیتهای حقوق
ـ بررسی فقهی و حقوقی ممنوعیت قراردادی تعدد زوجات
ـ ازدواج موقت و ازدواج مسیار
ـ مسکن زن پس از انحلال نکاح
ـ مسکن زوجه پس از انحلال نکاح
ـ حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه ـ حق حبس زوجه
ـ حمایت از مسکن مشترک زوجین پس از طلاق در حقوق کشورهای اسلامی
ـ تشکیلات دادگاه خانواده در قوانین ایران و چشمانداز آن در لایحه حمایت خانواده
ـ اصول و مبانی آیین دادرسی در دادگاه خانواده
ـ کودکان بدسرپرست
ـ ممنوعیت کودکآزاری(با رویکرد تنبیه بدنی) از دیدگاه شریعت اسلامی.
چاپ دوم کتاب «حقوق خانواده چالشها و راهکارها» به کوشش حسینعلی بای، با قیمت ۲۳،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
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