به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حقوق خانواده چالش‌ها و راهکارها» پنجاه و چهارمین کتاب گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده که به تازگی به چاپ دوم خود رسید.

بی‌اعتنایی به مشکلات خانواده گناهی نابخشودنی و تلاش برای تحکیم خانواده جهادی مقدّس به شمار می‌آید. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران درک درستی از این مشکلات وجود دارد. مسولان نظام با اعلام آمار وقایع حیاتی ازدواج و طلاق، از یک سو به خانواده‌ها درباره وضع موجود هشدار می‌دهند و از سوی دیگر، اندیشمندان جامعه را به چاره‌جویی برای برون‌رفت از وضعیت نگران‌کننده کنونی فرا می‌خواند.

کتاب حاضر از تعداد ۱۲ مقاله به شرح عناوین زیر تشکیل شده است:

ـ خانواده، دولت و ظرفیت‌های حقوق

ـ بررسی فقهی و حقوقی ممنوعیت قراردادی تعدد زوجات

ـ ازدواج موقت و ازدواج مسیار

ـ مسکن زن پس از انحلال نکاح

ـ مسکن زوجه پس از انحلال نکاح

ـ حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه ـ حق حبس زوجه

ـ حمایت از مسکن مشترک زوجین پس از طلاق در حقوق کشورهای اسلامی

ـ تشکیلات دادگاه خانواده در قوانین ایران و چشم‌انداز آن در لایحه حمایت خانواده

ـ اصول و مبانی آیین دادرسی در دادگاه خانواده

ـ کودکان بدسرپرست

ـ ممنوعیت کودک‌آزاری(با رویکرد تنبیه بدنی) از دیدگاه شریعت اسلامی.

چاپ دوم کتاب «حقوق خانواده چالش‌ها و راهکارها» به کوشش حسینعلی بای، با قیمت ۲۳،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.