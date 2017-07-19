خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: چندی پیش سه جوان فلسطینی در اقدامی شهادت طلبانه در اعتراض به تداوم اشغالگری صهیونیستها در اراضی فلسطینی، به تجمع نظامیان این رژیم در مسجدالاقصی حمله کردند. به دنبال این عملیات شهادت طلبانه دو نظامی صهیونیست کشته شدند و شماری دیگر نیز زخمی شدند. در پی این عملیات شهادت طلبانه رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی شدیدی را علیه فلسطینیان اتخاذ کرد. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن صدور دستور مسجدالاقصی اجازه پخش اذان در این مسجد را نیز نداد. این در حالی است که عدم پخش اذان از مسجدالاقصی طی ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است. با این حال، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان با اعتراض شدید گروه های مقاومت فلسطین مواجه شد. تمامی این تحولات در حالی است که کشورهای اسلامی واکنش جدی در برابر جنایت های صهیونیستها علیه فلسطینیان از خود نشان نمی دهند. با این حال، مقاومت در اراضی اشغالی همچنان با وجود تمامی محدودیت های داخلی و خارجی، ادامه دارد.

در همین ارتباط خبرنگار مهر گفتگویی را با «خالد القدومی» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*اخیرا سه جوان فلسطینی در عملیاتی شهادت طلبانه در مسجدالاقصی دو نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و شماری دیگر را نیز به شدت زخمی کردند. به نظر شما این عملیات شهادت طلبانه موفقیت آمیز چه پیام هایی برای صهیونیستها داشته است و آیا تل آویو پیام های این عملیات را دریافت کرده است؟

ملت فلسطین با انجام عملیات های شهادت طلبانه این پیام را به صهیونیستها مخابره می کند که هیچ مشروعیتی برای آنها در اراضی اشغالی قائل نیست عملیات های شهادت طلبانه شهروندان فلسطینی در ادامه واکنش فلسطینیان به سلسله جنایتهای اشغالگران صهیونیست در قدس اشغالی، کرانه باختری و نوار غزه انجام می شود. امروز اشغالگران صهیونیست همچنان به تلاش های خود برای سلب هویت اسلامی از قدس اشغالی و یهودی ساختن آن ادامه می دهند. جنایت های آنها در نوار غزه نیز همچنان ادامه دارد. بنابراین، جوانان شهادت طلب، خود به صورت خودجوش برای مقابله با ظلم و ستم صهیونیستها دست به انجام عملیات های استشهادی زدند.

متأسفانه رژیم صهیونیستی در مقابل دیدگان تمام جهان، اقدام به نقض تمامی اصول حقوق بشری کرده و قوانین بین المللی را نیز زیر پا می گذارد و در این میان، هیچ کس جلوی این رژیم نمی ایستد. بنابراین، ملت فلسطین با انجام عملیات های شهادت طلبانه این پیام را به صهیونیستها مخابره می کند که هیچ مشروعیتی برای آنها در اراضی اشغالی قائل نیست. این حق ملت فلسطین است که در برابر ظلم و ستم رژیم اسرائیل، از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، استفاده کند.

*آیا احتمال دارد که به دنبال تحولات اخیر در قدس اشغالی به صورت عام و در مسجدالاقصی به صورت خاص، در آینده نزدیک شاهد ظهور و بروز انتفاضه جدیدی از سوی شهروندان فلسطینی علیه اشغالگران صهیونیست باشیم؟

ما طی سال های اخیر به خوبی مشاهده کردیم که اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در اراضی اشغالی، حرکت ملت فلسطین را متوقف نمی کند. انتفاضه جدیدی وجود ندارد. آنچه که امروز مشاهده میکنیم، ادامه انتفاضه ای است که پیشتر آغاز شده است. ملت فلسطین همچنان به مقاومت در برابر اشغالگران ادامه می دهد. بنابراین، ملت قهرمان فلسطین برای رهایی یافتن از زیر بار ظلم و ستم صهیونیستها از هر وسیله ای که در اختیار داشته باشد، بهره برداری می کند. ما می توانیم با دفاع از حقوق خود در برابر اشغالگران، ضربات سهمگینی را به آنها وارد کنیم.

*برخی از اخبار حاکی از آن هستند که مقامات قطری از هیأت مستقرِ حماس در دوحه خواستار ترک این کشور شده اند. آیا شما اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها در این خصوص را تأیید می کنید؟

نه این خبر صحیح نیست. تا به امروز هیچ تغییری در روابط میان حماس و برادرانمان در قطر ایجاد نشده است.

*اخیرا تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش های خود برای سازش با رژیم صهیونیستی از طریق تحقق راهکار موسوم به «دو دولت» را تشدید کرده است. به نظر شما آیا تشکیلات خودگردان می تواند در این زمینه به نتیجه مورد دلخواه خود دست پیدا کند؟

کسانی که از تحقق راهکار «دو دولت» سخن می گویند، آیا زمانی که می بینند صهیونیستها جوانان فلسطینی را در داخل صحن های مسجدالاقصی به شهادت می رسانند، آیا خجالت نمی کشند؟ اشغالگران صهیونیست به دنبال تحقق صلح و امنیت نیستند. کسی که چنین تصوری بکند، در واقع دچار توهم شده است. اشغالگران صهیونیست تنها زبان زور را می فهمند و جز با این زبان، نمیتوان با آنها سخن گفت. اشغالگران با وجود تمامی جنایت هایی که مرتکب می شوند، تلاش می کنند تا از طریق سخن گفتن از مذاکره و راهکار مسالمت آمیز و ... چهره خود را در نزد افکار عمومی تطهیر کنند. امروز ملت فلسطین به هر نتیجه ای در مقابل صهیونیستها دست یافته است، از طریق مقاومت بوده است.

کسانی که از تحقق راهکار موسوم به «دو دولت» در مذاکرات با رژیم صهیونیستی سخن می گویند، آیا زمانی که می بینند که صهیونیستها جوانان فلسطینی را در داخل صحن های مسجدالاقصی به شهادت می رسانند، آیا خجالت نمی کشند؟ آیا زمانی که می بنند صهیونیستها درب های مسجدالاقصی را می بندند و مانع از پخش اذان از این مسجد می شوند، آیا خجالت نمی کشند؟ کسانی که داعیه مذاکره با صهیونیستها را دارند، زمانی که می بینند صهیونیستها جنایتهایشان علیه فلسطینیان را تحت تابلوی دروغین «جنگ دینی» پنهان می کنند، آیا خجالت نمی کشند؟

بنابراین، پیش گرفتن مسیر مذاکره با صهیونیستها کاملا بیهوده بوده و به استرداد حقوق فلسطینیان منجر نمی شود. انتظار ما از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین این است که به جای محکوم کردن عملیات شهادت طلبانه و قهرمانانه شهروندان فلسطینی در مسجدالاقصی، با اتخاذ تدابیری، مانع از تشدید فشارهای صهیونیستها بر شهروندان فلسطینی شوند. ما مشاهده میکنیم که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین، مواضع خود را به صورت معکوس اتخاذ می کنند و این رویکرد، به هیچ نتیجه ای در نهایت نخواهد رسید.

*نظر شما نسبت به مواضع کشورهای اسلامی در قبال مسأله فلسطین چیست؟ آیا کشورهای اسلامی طی دهه های گذشته به وظیفه و مسئولیت خود در قبال مهمترین مسأله جهان اسلامی یعنی مسأله فلسطین عمل کرده اند؟

واقعیت این است که پس از حوادث اخیر در مسجدالاقصی و انجام عملیات شهادت طلبانه و قهرمانانه شهروندان فلسطینی و همچنین به دنبال تدابیر امنیتی شدید صهیونیستها پس از عملیات، شاهد موضع گیری و واکنش مناسبی از سوی کشورهای عربی و اسلامی نبودیم. در این شرایط نیز رژیم صهیونیستی تمامی تلاش خود را برای عبور از خطوط قرمز و هتک حرمت به مقدسات فلسطینیان به کار بسته است. امروز انتظار از سران کشورهای عربی و اسلامی این است که مواضع قاطعانه ای در قبال جنایت های صهیونیستها علیه ملت فلسطین اتخاذ کنند. مسأله فلسطین نیازمند حمایت کشورهای عربی و اسلامی در تمامی زمینه هاست.