پایگاه پژوهشی محوطه باستانی «ویگل» راه اندازی می شود

جواد صدیقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستور تشکیل این پایگاه پژوهشی توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان داده شده است.

وی تصریح داشت: در نشست شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، گزارش جامعی از مرحله اول فعالیت کاوش باستان شناسی در محوطه تاریخی ویگل توسط محسن جاوری مسئول کاوش این محوطه تاریخی و رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان ارائه شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل اضافه کرد: با توجه به منحصر به فرد بودن این محوطه تاریخی در سطح استان،برای حفاظت از این مجموعه تاریخی، در نشست شورای فنی استان مصوب شد تا اعتبار لازم جهت ادامه کاوشهای باستان شناسی؛ حفاظت و تعیین عرصه و حریم این محوطه تاریخی به مساحت ۱۵۰ هکتار تخصیص داده شده و سپس تاسیس یک پایگاه پژوهشی، جهت پژوهش در این محوطه منحصر به فرد و تاریخی و حفاظت از آن و در نهایت تاسیس یک سایت موزه تاریخی در آن مجموعه در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان قرار گرفت

محوطه باستانی ویگل در دشت مختار آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل در شمال استان اصفهان واقع شده و متعلق به اواسط دوران ساسانی و اوایل دوران اسلامی است.

این محوطه دارای یکی از منحصر به فرد ترین آثار تاریخی از دوران باستان و سپس انتقال فرهنگ و تمدن ایران به دوران اسلامی در کشور به شمار می رود.

بر اساس کاوش های به عمل آمده، این مجموعه دارای دو قلعه تاریخی و بافت شهری متعلق به دوران باستان و اسلامی است.

در کاوش های به عمل آمده، آتشکده ای متعلق به اواسط دوران ساسانی در این مجموعه کشف شده که دارای تزئینات منحصر به فرد به صورت نقاشی دیواری و تزئینات گچبری است، به گونه ای که بررسی ها نشان می دهد تا کنون از نظر معماری ۲ آتشکده دیگر در کشور شبیه این مجموعه تاکنون کشف شده است.