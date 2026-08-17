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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

اکبری: شکست تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیک ایران محقق می‌شود

اکبری: شکست تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیک ایران محقق می‌شود

بجنورد- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی گفت: شکست تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت بزرگ ژئوپلیتیکی منطقه محقق می‌شود و امروز ایران در حال اعمال قدرت در منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری عصر دوشنبه در آیین تجلیل از مجریان جشنواره‌های رسانه‌ای بسیج خراسان‌شمالی در دفتر فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی اظهار کرد: رسانه خاکریز مهم جنگ ترکیبی است و فعالان رسانه‌ای که در دفاع از آرمان‌های انقلاب ای کار هستند، با رزمندگان پای لانچر برابرند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: همه گرایش‌ها در دامن بزرگ بسیج جامعه دارند و رسانه‌ها می‌توانند در عرصه دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمن گفت: امروز در حال جنگ با ابرقدرتی هستیم که سال‌های متمادی در جای‌جای جهان در حال آتش‌افروزی و جنگ‌افروزی است.

اکبری با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ مستعمراتی آمریکا و جنایت‌ها و جنگ‌های این کشور اظهار کرد: جنایت‌های آمریکایی‌ها در عراق و دیگر نقاط جهان نشان‌دهنده رویکرد این کشور در استفاده از قدرت برای تأمین منافع خود است.

وی ادامه داد: آمریکا مانند اختاپوسی است که ثروت ملت‌های مختلف را به تاراج می‌برد و ایران به دلیل موقعیت حساس، منابع گسترده انرژی و قرار گرفتن در نقطه اتصال قاره‌ها و قدرت‌های مختلف، همواره مورد توجه دشمنان قرار داشته است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: رژیم صهیونیستی نیز با حمایت گسترده غرب در حال جنایت است و منافع غرب و اروپا در کشورهای منطقه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد بحران در کشور گفت: دشمن با ایجاد خطای ادراکی و ترویج فساد، مسیرهایی را برای تضعیف انقلاب اسلامی و جامعه ایران دنبال می‌کند.

اکبری با بیان اینکه دشمن در دوره‌های مختلف تلاش کرده است روایت‌های خود را بر جامعه تحمیل کند، گفت: دشمن در دوران سیاه پهلوی با جعل روایت و تاریخ، دروغ و عملیات رسانه‌ای تلاش کرد واقعیت‌ها را تحریف و رژیم گذشته را تطهیر کند.

وی درباره وقایع اخیر نیز اظهار کرد: نظام، اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسد اما دشمن با طراحی نقشه‌های شیطانی تلاش می‌کند این مسیر را منحرف کند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران بود و برای این هدف، برنامه‌هایی در بازه زمانی شش تا هشت سال طراحی کرده بود.

وی ادامه داد: در این طرح، گروهک‌های مسلح در غرب و شرق کشور و جریان‌های جدایی‌طلب قومیتی با پشتیبانی خارجی فعال می‌شدند تا زمینه جنگ داخلی و در نهایت سوریه‌سازی ایران فراهم شود.

اکبری گفت: راهبرد دشمن پس از یک جنگ چندساله، به رسمیت شناختن قومیت‌ها و فراهم کردن زمینه تجزیه کشور بود و حتی سران جریان‌های مورد نظر نیز برای این سناریو مشخص شده بودند.

وی تصریح کرد: هدف نهایی دشمن این بود که ایران تجزیه و تحقیر شود و به لحاظ همگرایی اجتماعی توان ایستادگی نداشته باشد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی با اشاره به شکل‌گیری انسجام ملی در کشور اظهار کرد: خداوند کمک کرد جریان‌های سیاسی اختلافات را کنار بگذارند و نحوه شهادت رهبر معظم انقلاب و وقایع پس از آن، برخی وجدان‌های خفته را بیدار کرد.

وی افزود: امروز انسجام ملی ایجاد شده و کشور از رهبری مقتدر برخوردار است و دشمنی که مانند اختاپوس چنبره انداخته بود، زخم کاری خورده است.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران گفت: شکست تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت بزرگ ژئوپلیتیکی منطقه محقق می‌شود و امروز در حال اعمال قدرت هستیم.

وی ادامه داد: این قدرت موجب شده برخی کشورهای منطقه از توهماتی که غرب برای آنها ایجاد کرده بود، رها شوند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: قوانین بین‌المللی در بسیاری از موارد زبان قدرت را می‌فهمند و برای افزایش قدرت کشور باید از ظرفیت مردم، پختگی سیاسی، رشد علمی، توسعه صنعتی و تقویت توان نظامی استفاده کرد.

کد مطلب 6919522

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