به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری عصر دوشنبه در آیین تجلیل از مجریان جشنواره‌های رسانه‌ای بسیج خراسان‌شمالی در دفتر فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی اظهار کرد: رسانه خاکریز مهم جنگ ترکیبی است و فعالان رسانه‌ای که در دفاع از آرمان‌های انقلاب ای کار هستند، با رزمندگان پای لانچر برابرند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: همه گرایش‌ها در دامن بزرگ بسیج جامعه دارند و رسانه‌ها می‌توانند در عرصه دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای دشمن گفت: امروز در حال جنگ با ابرقدرتی هستیم که سال‌های متمادی در جای‌جای جهان در حال آتش‌افروزی و جنگ‌افروزی است.

اکبری با تأکید بر ضرورت مطالعه تاریخ مستعمراتی آمریکا و جنایت‌ها و جنگ‌های این کشور اظهار کرد: جنایت‌های آمریکایی‌ها در عراق و دیگر نقاط جهان نشان‌دهنده رویکرد این کشور در استفاده از قدرت برای تأمین منافع خود است.

وی ادامه داد: آمریکا مانند اختاپوسی است که ثروت ملت‌های مختلف را به تاراج می‌برد و ایران به دلیل موقعیت حساس، منابع گسترده انرژی و قرار گرفتن در نقطه اتصال قاره‌ها و قدرت‌های مختلف، همواره مورد توجه دشمنان قرار داشته است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: رژیم صهیونیستی نیز با حمایت گسترده غرب در حال جنایت است و منافع غرب و اروپا در کشورهای منطقه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد بحران در کشور گفت: دشمن با ایجاد خطای ادراکی و ترویج فساد، مسیرهایی را برای تضعیف انقلاب اسلامی و جامعه ایران دنبال می‌کند.

اکبری با بیان اینکه دشمن در دوره‌های مختلف تلاش کرده است روایت‌های خود را بر جامعه تحمیل کند، گفت: دشمن در دوران سیاه پهلوی با جعل روایت و تاریخ، دروغ و عملیات رسانه‌ای تلاش کرد واقعیت‌ها را تحریف و رژیم گذشته را تطهیر کند.

وی درباره وقایع اخیر نیز اظهار کرد: نظام، اعتراض مردم را به رسمیت می‌شناسد اما دشمن با طراحی نقشه‌های شیطانی تلاش می‌کند این مسیر را منحرف کند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی افزود: دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تجزیه ایران بود و برای این هدف، برنامه‌هایی در بازه زمانی شش تا هشت سال طراحی کرده بود.

وی ادامه داد: در این طرح، گروهک‌های مسلح در غرب و شرق کشور و جریان‌های جدایی‌طلب قومیتی با پشتیبانی خارجی فعال می‌شدند تا زمینه جنگ داخلی و در نهایت سوریه‌سازی ایران فراهم شود.

اکبری گفت: راهبرد دشمن پس از یک جنگ چندساله، به رسمیت شناختن قومیت‌ها و فراهم کردن زمینه تجزیه کشور بود و حتی سران جریان‌های مورد نظر نیز برای این سناریو مشخص شده بودند.

وی تصریح کرد: هدف نهایی دشمن این بود که ایران تجزیه و تحقیر شود و به لحاظ همگرایی اجتماعی توان ایستادگی نداشته باشد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی با اشاره به شکل‌گیری انسجام ملی در کشور اظهار کرد: خداوند کمک کرد جریان‌های سیاسی اختلافات را کنار بگذارند و نحوه شهادت رهبر معظم انقلاب و وقایع پس از آن، برخی وجدان‌های خفته را بیدار کرد.

وی افزود: امروز انسجام ملی ایجاد شده و کشور از رهبری مقتدر برخوردار است و دشمنی که مانند اختاپوس چنبره انداخته بود، زخم کاری خورده است.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران گفت: شکست تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت بزرگ ژئوپلیتیکی منطقه محقق می‌شود و امروز در حال اعمال قدرت هستیم.

وی ادامه داد: این قدرت موجب شده برخی کشورهای منطقه از توهماتی که غرب برای آنها ایجاد کرده بود، رها شوند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: قوانین بین‌المللی در بسیاری از موارد زبان قدرت را می‌فهمند و برای افزایش قدرت کشور باید از ظرفیت مردم، پختگی سیاسی، رشد علمی، توسعه صنعتی و تقویت توان نظامی استفاده کرد.