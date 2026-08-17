مهدی علی نژاد: تهیه خوابگاه اختصاصی برای کاراته در اختیارات من نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاراته یکی از افتخارات ورزش ایران است که سالیان سال توانسته در میدان‌های مختلف پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و مدال‌های خوشرنگی کسب کند.



وی گفت: بازی‌های آسیایی یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی است و اعتقاد دارم با توجه به شرایط فعلی کاراته و عملکرد خوب تیم ملی، این رشته می‌تواند در بازی‌های آسیایی یکی از رشته‌هایی باشد که به سبد مدال‌های طلای ایران اضافه کند و مدال‌های خوشرنگی برای کشورمان به دست آورد.



وی گفت: خوشبختانه با تدبیری که وزارت ورزش و جوانان انجام داد، یک مجموعه اختصاصی در باشگاه انقلاب در اختیار فدراسیون کاراته قرار گرفت. ما در کمیته ملی المپیک نیز از ظرفیت آکادمی المپیک استفاده می‌کنیم. پیش از این هم سالن‌هایی در اختیار کاراته بود و هتل آکادمی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما چون رشته‌های دیگر هم در آنجا حضور دارند. تقاضای خوابگاه اختصاصی برای اهالی کاراته در اختیار من نیست. امیدواریم ظرفیت جدید خوابگاهی به صورت اختصاصی برای کاراته ایجاد شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی گفت: همان‌طور که قبلاً اعلام کرده‌ایم، موضوع جدیدی نیست. پاداش مدال طلای کمیته ملی المپیک سه میلیارد تومان، مدال نقره یک میلیارد تومان و مدال برنز ۴۰۰ میلیون تومان است. وزارت ورزش و جوانان نیز معادل همین مبالغ را پرداخت خواهد کرد.

علی نژاد خاطرنشان کرد: البته وزارت ورزش اعلام کرده برای مدال طلای بانوان نیز مبلغ بیشتری در نظر خواهد گرفت.



وی در مورد تعداد مدال‌های طلای پیش‌بینی‌شده برای کاروان ایران عنوان کرد: اجازه بدهید فعلاً عدد و رقم اعلام نکنم. ما ارزیابی‌های دقیقی نسبت به شرایط امروز ورزش ایران داریم و با لطف الهی، علی‌رغم شرایط سختی که در یک سال گذشته و در شرایط جنگی داشتیم، امیدواریم کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بهتر از دوره قبل نتیجه بگیرد. اعلام عدد و رقم می‌تواند بار روانی روی کاروان ایجاد کند و به همین دلیل مصلحت نیست در این مقطع درباره آن صحبت کنیم.



وی گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مطرح خواهد شد، میزان پاداش مربیان است تا مربیانی که در کادر فنی حضور دارند و به موفقیت ورزشکاران کمک می‌کنند نیز از این پاداش‌ها بهره‌مند شوند.



دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: با توجه به اینکه تیم‌ها در بازی‌های آسیایی پراکنده هستند و دهکده متمرکزی نداریم، ترجیح ما این بود که روسای فدراسیون‌ها مسئولیت سرپرستی تیم‌های خود را بر عهده بگیرند. اما رئیس فدراسیون کاراته نگاه فنی متفاوتی داشتند و معتقد بودند کادر فنی در محل مسابقات باید تقویت شود. بر همین اساس تصمیم گرفتند، هروی به جای او در این مسئولیت حضور داشته باشند و ما نیز از نگاه فنی فدراسیون تبعیت کردیم.





علی نژاد همچنین درباره حضور کاراته در المپیک عنوان کرد: کمیته بین‌المللی المپیک برنامه‌ای را برای آینده مطرح کرده و قرار است در انتخاب رشته‌ها نگاه جدیدی اعمال شود و معیارهای جدیدی از جمله میزان محبوبیت، تعداد تماشاگران و طرفداران رشته‌ها مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: در مورد المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس که تکلیف رشته‌ها مشخص شده، اما برای المپیک ۲۰۳۲ بازنگری جدی در رشته‌های ورزشی انجام خواهد شد. فدراسیون جهانی کاراته نیز فعالانه در این زمینه تلاش می‌کند و تا جایی که اطلاع دارم، با مجموعه استرالیا و برگزارکنندگان بازی‌ها تماس‌های متعددی داشته است.



وی گفت: ما نیز در جلساتی که با کمیته بین‌المللی المپیک داریم، همواره از حضور کاراته حمایت کرده‌ایم؛ چراکه اعتقاد داریم همان‌طور که در المپیک توکیو در کاراته مدال طلا داشتیم، اگر این رشته دوباره وارد بازی‌های المپیک شود، قطعاً می‌تواند به سبد مدالی ایران و حتی مدال‌های طلای کشورمان اضافه کند.



دبیرکل کمیته ملی المپیک عنوان کرد: در حال حاضر تقریباً همه رشته‌ها باید برای حضور در المپیک با یکدیگر رقابت کنند. مدلی که در گذشته وجود داشت و رشته‌ها به رشته‌های اصلی و میزبان تقسیم می‌شدند، تغییر کرده و شرایط جدیدی برای انتخاب رشته‌ها در نظر گرفته شده است.