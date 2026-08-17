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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

سرهنگ پارسا: رسانه ها در مقابله با جنگ روانی دشمن نقش کلیدی دارند

سرهنگ پارسا: رسانه ها در مقابله با جنگ روانی دشمن نقش کلیدی دارند

ماسال- فرمانده سپاه ناحیه ماسال بر نقش کلیدی رسانه ها در مقابله با جنگ روانی و رسانه ای دشمن تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید واقعیت ها را بدون تحریف روایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی‌ پارسا عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان ماسال به مناسبت هفته خبرنگار ضمن تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از تلاش های اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران باید واقعیتها را به درستی و بدون تحریف روایت کنند و در کنار اطلاع رسانی، اخبار و عملکردها را نیز به شکل صحیح و منصفانه نقد کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در مقابله با جنگ روانی و رسانه ای دشمن، تصریح کرد: دشمن در جریان تحولات اخیر با استفاده از شایعات و عملیات رسانه ای تلاش کرد افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، اما رسانه های کشور با اطلاع رسانی و روایت صحیح، نقش مهمی در خنثی سازی این فضاسازی ها ایفا کردند.

فرمانده سپاه ماسال در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی سیاست های آمریکا، نسبت به ادعاها و مواضع مقامات این کشور ابراز بی اعتمادی کرد و گفت: نباید نسبت به اظهارات و وعده های سیاستمداران آمریکایی اعتماد داشت؛ چراکه رفتار و عملکرد آنان در مقاطع مختلف نشان داده است که منافع خود را بر حقوق ملت ها ترجیح میدهند.

پارسا با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان مسئولان و رسانه ها، بیان کرد: ممکن است در مقطعی میان یک مسئول و خبرنگاران اختلاف نظر یا دلخوری وجود داشته باشد، اما دولت ها و مسئولان می آیند و می روند؛ آنچه اهمیت دارد خدمت به مردم و کمک به پیشرفت نظام اسلامی است.

وی خطاب به اصحاب رسانه شهرستان افزود: هر مدیری که در این نظام برای مردم قدم برمی دارد و در مسیر خدمت به مردم تلاش می کند، باید خدمات او را نیز ببینیم و در این مسیر کمک کنیم. خبرنگاران مطالبه گری و نقد منصفانه را دنبال کنند، اما از سیاهنمایی و تخریب مدیران نظام پرهیز کنند.

کد مطلب 6919525

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