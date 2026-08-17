  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

کشتی فرنگی جوانان جهان - اسلواکی

شمسی پور راهی نیمه نهایی شد/یک حذفی و ۲ کشتی‌گیر در انتظار شانس مجدد

شمسی پور راهی نیمه نهایی شد/یک حذفی و ۲ کشتی‌گیر در انتظار شانس مجدد

در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان شمسی پور راهی مرحله نیمه نهایی شد و ایلیا علیخانی و امیرسام محمدی در انتظار شانس مجدد قرار گرفتند همچنین احمدرضا محمدیان کشتی‌گیر ۷۲ کیلوگرم حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از ظهر امروز در چهار وزن ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار شد. آرمین شمسی‌پور راهی مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد، ایلیا علیخانی و امیرسام محمدی در انتظار حضور در مرحله شانس مجدد قرار گرفتند و احمدرضا محمدیان نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت‌.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد شمسی پور در این مرحله ماکسیم سارمانوف را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله به مصاف کوچکاروف از ازبکستان خواهد رفت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی در دور نخست چیچسو از اسلواکی را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش رو برداشت. وی در مرحله بعد مقابل موکیموف از ازبکستان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا شانس حضور در مرحله شانس مجدد را پیدا کند.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در دور نخست رایکوویچ از کرواسی را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل روسیت‌شویلی از گرجستان با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و در صورت راهیابی حریفش به دیدار فینال، جواز حضور در مرحله شانس مجدد

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرسام محمدی در دور نخست مقابل ویتای از مجارستان با نتیجه ۱ بر ۱ شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا راهی مرحله شانس مجدد شود.

کد مطلب 6919352
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه