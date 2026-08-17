وزارت بهداشت: ۱.۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، با توجه به اینکه هر سال ماه های شهریور و مهر، مهم‌ترین زمان واکسیناسیون علیه آنفلوانزا محسوب می شود و درست در همان زمان، موج رسانه ای و مطالبه گری آغاز می شود، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در مکاتبه ای از معاونت بهداشت این وزارتخانه استعلام به عمل آورد.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، پاسخ داد: همانند روال همه ساله واکسن آنفلوانزای مورد نیاز این معاونت به تعداد ۱۶۰۰۰۰۰ دوز به سازمان غذا و دارو به عنوان تامین کننده اعلام و درخواست شده تا در ابتدای شهریورماه تحویل داده شود.

در صورت تامین و تحویل واکسن برای گروه های اولویت دار شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان با اولویت بیمارستان ها، همچنین مادران باردار، گروه های پرخطر در جامعه ایثارگران و بهزیستی اقدام خواهد شد.