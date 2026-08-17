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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

وزارت بهداشت: ۱.۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز داریم

وزارت بهداشت: ۱.۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز داریم

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تامین ۱.۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا را برای نیاز کشور، پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، با توجه به اینکه هر سال ماه های شهریور و مهر، مهم‌ترین زمان واکسیناسیون علیه آنفلوانزا محسوب می شود و درست در همان زمان، موج رسانه ای و مطالبه گری آغاز می شود، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در مکاتبه ای از معاونت بهداشت این وزارتخانه استعلام به عمل آورد.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، پاسخ داد: همانند روال همه ساله واکسن آنفلوانزای مورد نیاز این معاونت به تعداد ۱۶۰۰۰۰۰ دوز به سازمان غذا و دارو به عنوان تامین کننده اعلام و درخواست شده تا در ابتدای شهریورماه تحویل داده شود.

در صورت تامین و تحویل واکسن برای گروه های اولویت دار شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان با اولویت بیمارستان ها، همچنین مادران باردار، گروه های پرخطر در جامعه ایثارگران و بهزیستی اقدام خواهد شد.

کد مطلب 6919526
حبیب احسنی پور

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