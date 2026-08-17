ضرورت ساماندهی مؤسسات خیریه در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی همزمان با آغاز هفته تشکل‌ها در بازدید از تعدادی تشکل و مؤسسه خیریه مردم‌نهاد اظهار کرد: کودکان کار یکی از جامعه هدف کمک و تسهیل‌گری است که توانمندسازی و ایجاد درآمد برای این قشر مانع از بروز آسیب می‌شود.

وی تقویت مدیریت محله‌ای و ایجاد زمینه مشارکت برای مردم را یادآور شد و افزود: افراد تأثیرگذار و معتمدان ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که لازم است از این پتانسیل‌ها در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین بر تقویت رویکرد محله‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، صاحب‌نظران، معتمدان و خیران در کاهش آسیب‌های اجتماعی محلات تأکید کرد و از اجرای طرح محله بدون آسیب اعتیاد استقبال کرد.

امامی اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی محلات می‌تواند با جلب مشارکت و ظرفیت‌های بومی هر محله، زمینه‌ساز پیشگیری مؤثر از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی ساماندهی مؤسسات خیریه و افراد تحت پوشش این مؤسسات را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای پیشگیری از موازی‌کاری و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید بانک اطلاعات تشکل‌ها و مؤسسات خیریه و افراد تحت پوشش جمع‌آوری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه اقدامات فرهنگی در طول زمان نتیجه می‌دهد، افزود: فعالیت در تشکل‌های خیریه و حمایت از اقشار در معرض آسیب در بلندمدت نتیجه‌بخش است و باید با بودن در کنار مردم و حل مسائل در راستای رفع آسیب‌ها گام برداریم.