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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

در نامه ربیعی به جهانگیری اعلام شد؛

اقدامات تازه برای کارگران و متوفیان حادثه معدن گلستان

اقدامات تازه برای کارگران و متوفیان حادثه معدن گلستان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات انجام شده در خصوص رسیدگی به وضعیت بازماندگان و کارگران آسیب دیده معدن زمستان یورت آزادشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات انجام شده در خصوص رسیدگی به وضعیت بازماندگان و کارگران آسیب دیده معدن زمستان یورت آزاد شهر را گزارش داد.

در نامه ربیعی به جهانگیری آمده است:

 جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام ؛

همان گونه که مستحضرید ، در حادثه دلخراش معدن زمستان یورت آزاد شهر اردیبهشت ماه امسال جمعی از کارگران عزیز مجروح و جان باختند. متعاقب حادثه یاد شده و در چهار مرحله بازدید از معدن مذکور و به منظور رسیدگی به وضعیت بازماندگان و آسیب دیدگان حادثه ، تمهیدات لازم با تشکیل کمیته  های تخصصی و فنی صورت گرفت که اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر  تقدیم حضور  میگردد.

الف) اقدامات صورت گرفته در خصوص خانواده متوفیان : 

- برقراری مستمری برای خانواده  فوت شدگان ( ۴۳ نفر کارگر متوفی) 

- تامین اعتبار و پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال توسط دولت به هر یک از خانواده فوت شدگان

- پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تمام خانواده فوت شدگان از سوی کارفرما با پیگیری این وزارتخانه

- برگزاری جلسه  مشترک با نمایندگی بیمه آسیا در استان گلستان و اعلام آمادگی بیمه مذکور جهت پرداخت دیه ۴۰ نفر از متوفیان ، در صورت ارائه مدارک مورد نیاز نظیر انحصار وراثت .

- تامین  اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال  برای تامین مسکن بازماندگان  فاقد مسکن

- پرداخت همه مطالبات مربوط به حقوق معوقه توسط کارفرما

- ارائه خدمات مشاوره ای برای خانواده های فوت شدگان توسط سازمان بهزیستی 

ب) اقدامات صورت گرفته در خصوص سایر کارگران :

- تامین اعتبار از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تمامی مجروحین در حادثه معدن ( به ازاء هر مجروح مبلغ ۱۰ میلیون ریال )

 - پرداخت تمامی مطالبات معوق کارگران مربوط به سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ (حدود ۷ ماه حقوق معوق و عیدی سال ۹۴ )

- برقراری بیمه بیکاری از نخستین روز تعطیلی معدن برای بالغ بر ۲۱۳ نفر و برای مابقی (حدود ۵۰ نفر ) در حال پیگیری می باشد

- تصویب ساخت کلینیک درمانی به نام حادثه دیدگان معدن در شهرستانهای رامیان و آزادشهر

- در خاتمه خاطر نشان می سازد گزارش نهایی حادثه پس از اعلام تیم ویژه کارشناسی ارسال خواهد شد. 

کد مطلب 4036005

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