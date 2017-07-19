اقدامات تازه برای کارگران و متوفیان حادثه معدن گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامات انجام شده در خصوص رسیدگی به وضعیت بازماندگان و کارگران آسیب دیده معدن زمستان یورت آزاد شهر را گزارش داد.

در نامه ربیعی به جهانگیری آمده است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام ؛

همان گونه که مستحضرید ، در حادثه دلخراش معدن زمستان یورت آزاد شهر اردیبهشت ماه امسال جمعی از کارگران عزیز مجروح و جان باختند. متعاقب حادثه یاد شده و در چهار مرحله بازدید از معدن مذکور و به منظور رسیدگی به وضعیت بازماندگان و آسیب دیدگان حادثه ، تمهیدات لازم با تشکیل کمیته های تخصصی و فنی صورت گرفت که اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.

الف) اقدامات صورت گرفته در خصوص خانواده متوفیان :

- برقراری مستمری برای خانواده فوت شدگان ( ۴۳ نفر کارگر متوفی)

- تامین اعتبار و پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال توسط دولت به هر یک از خانواده فوت شدگان

- پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال به تمام خانواده فوت شدگان از سوی کارفرما با پیگیری این وزارتخانه

- برگزاری جلسه مشترک با نمایندگی بیمه آسیا در استان گلستان و اعلام آمادگی بیمه مذکور جهت پرداخت دیه ۴۰ نفر از متوفیان ، در صورت ارائه مدارک مورد نیاز نظیر انحصار وراثت .

- تامین اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال برای تامین مسکن بازماندگان فاقد مسکن

- پرداخت همه مطالبات مربوط به حقوق معوقه توسط کارفرما

- ارائه خدمات مشاوره ای برای خانواده های فوت شدگان توسط سازمان بهزیستی

ب) اقدامات صورت گرفته در خصوص سایر کارگران :

- تامین اعتبار از سوی سازمان تامین اجتماعی برای تمامی مجروحین در حادثه معدن ( به ازاء هر مجروح مبلغ ۱۰ میلیون ریال )

- پرداخت تمامی مطالبات معوق کارگران مربوط به سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ (حدود ۷ ماه حقوق معوق و عیدی سال ۹۴ )

- برقراری بیمه بیکاری از نخستین روز تعطیلی معدن برای بالغ بر ۲۱۳ نفر و برای مابقی (حدود ۵۰ نفر ) در حال پیگیری می باشد

- تصویب ساخت کلینیک درمانی به نام حادثه دیدگان معدن در شهرستانهای رامیان و آزادشهر

- در خاتمه خاطر نشان می سازد گزارش نهایی حادثه پس از اعلام تیم ویژه کارشناسی ارسال خواهد شد.