واکنش به فوت دو کارگر در یاسوج و دیشموک؛پیگیری برای حقوق بیمه قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مهرجو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه تلخ فوت دو کارگر در یاسوج و دیشموک خبری تلخ برای جامعه کارگری است و ضمن تسلیت این حادثه ناگوار، پیگیری حقوق و بیمه قانونی کارگران مورد تاکید است.

وی بیان کرد: به عنوان متولی امر کار در استان با قاطعیت اعلام می‌کنم که احقاق کامل حقوق مادی و معنوی این کارگران فداکار در اولویت این اداره کل قرار دارد و در همین راستا دستور دادم تا کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی دقیق علل حادثه افزود: کارشناسان بازرسی کار به طور کامل در صحنه حاضر شدند تا علت وقوع این حادثه را بررسی و ابعاد مختلف آن را روشن کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری حقوق بیمه‌ای این کارگران هستیم، تصریح کرد: پرونده این دو کارگر فوت شده با اولویت در سازمان تأمین اجتماعی در حال پیگیری است تا کلیه حقوق و مزایای بیمه‌ای بدون کوچک‌ترین تأخیری به صاحبان حق پرداخت شود.

مهرجو با اشاره به بررسی تخلفات احتمالی در فوت این کارگران افزود: در صورت شناسایی هرگونه کوتاهی یا تخلف از سوی کارفرما در زمینۀ رعایت نکردن مقررات حفاظت فنی و ایمنی کار با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: این اداره کل متعهد است تا در کنار خانواده‌های این عزیزان باشد و در روند اداری دریافت حقوق قانونی‌شان تا حصول نتیجه نهایی آنان را همراهی کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه جان کارگران خط قرمز ما است و هیچ توجیهی برای به خطر افتادن ایمنی و سلامت نیروی کار قابل پذیرش نیست، گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و الزام کارفرمایان به رعایت دقیق اصول حفاظت فنی امری غیرقابل اجتناب است.