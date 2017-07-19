سرمربی تیم امید شدم چون قرعه به نامم افتاد/هدف ما المپیک ۲۰۲۰ است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرحسین پیروانی پس از برتری ۲ بر یک تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان در رقابت‌های انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا اظهار داشت: بازی اول در این رقابت‌ها سخت است، اما باید قبل از هر چیز باید از بازیکنان تشکر کرده و آنها را به خاطر این بازی ستایش کنم. همان‌طور که گفتم تیم ما بسیار جوان است.

وی افزود: ۱۸ بازیکن ما زیر ۲۰ سال و بعضا زیر ۱۹ سال هستند. حریف دو سه سال بزرگتر از ما بود و در برخی از زمینه‌ها مشکل داشتیم. باید تشکر ویژه‌ای از ریاست فدراسیون و کمیته‌ها داشته باشم که به من اعتماد کردند. این به ما اعتماد به نفس می‌دهد که بتوانیم از بازیکنانی که شرایط سنی کمتری دارند مقابل زیر ۲۳ ساله‌های تیم‌های آسیایی استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران با اشاره به برتری تیمش برابر قرقیزستان گفت: در نیمه اول خیلی خوب ظاهر شدیم و ۲ گل به ثمر رساندیم. چهار، پنج موقعیت خوب گلزنی داشتیم که باید تبدیل به گل می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد. در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم موقعیت‌های خوبی داشتیم. اگر اشتباه نکنم، ارتفاع بیشکک تا ۲۵۰۰ مایل و تقریبا دو برابر ارتفاع ایران است. طبیعی است این موضوع روی شرایط جسمانی ما تاثیر می‌گذارد و قابل پیش‌بینی بود که از دقیقه ۷۰ به بعد دچار مشکل شویم.

پیروانی تصریح کرد: نیمه دوم سعی کردیم بازی را اداره کنیم، اما با همه احترام به حریف باید بگویم که آنها بازی با خشونت را دستور کار داشتند. تعویض‌های ما در نیمه دوم بر اساس مصدومیت بازیکنان بود که در این میان باید تشکر ویژه‌ای از کادر پزشکی داشته باشم. در بین دو نیمه پای بازیکن ما ۷ بخیه خورد که مجبور به تعویض او شدیم. تعویضی دوم ما هم برای گرفتن MRI‌ از پای خود به مرکز پزشکی رفته است. اینکه حریف کارت زرد و قرمزهای زیادی گرفت، نشان می‌دهد که خشونت در دستور کارشان بوده است. با این حال، قرقیزستان تیم قابل احترامی است و مربی و بازیکنان خوبی دارد. با وجود اینکه به لحاظ سنی ۴ سال از ما بزرگتر بودند، ولی نشان دادند فوتبال در حال پیشرفتی دارند.

وی در مورد تماشاگران حاضر در ورزشگاه گفت: یکی از رکن‌های اصلی فوتبال حضور تماشاگران است که واقعا جای تشکر دارد. خوشحالم هم تماشاگران ما که تعدادشان محدود بود و هم تماشاگران دیگری که سه هزار نفر بودند، پرشور تیم‌شان را تشویق می‌کردند. این مسئله باعث می‌شود که بگوییم فوتبال ورزش خوبی‌ها و احترام است.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در خصوص حملات پرتعداد قرقیزستان در نیمه دوم گفت: طبیعی بود که آنها حمله کنند. همان‌طور که گفتم ارتفاع روی شرایط جسمانی ما تاثیرگذاشته بود. همچنین برخی از بازیکنان کلیدی ما به خاطر مصدومیت تعویض شدند.

پیروانی درباره اینکه به نظر می‌رسد هدف ایران اول شدن در گروه خود است، تصریح کرد: طبیعی است که برای اول شدن به اینجا آمده‌ایم و دنبال اما و اگر نیستیم. تیم دوم باید بنشیند و منتظر وضعیت تیم‌های دوم گروه‌ها برای صعود باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ایران با تیم زیر ۲۰ سال خود به این مسابقات آمده است، گفت: از طرح این سؤال تشکر می‌کنم. هدف ما المپیک ۲۰۲۰ ژاپن است. اگر بازیکنان ما که الان بازی کردند، می‌توانند در المپیک ۲ سال دیگر بازی کنند. شخصی در رأس کار فوتبال ایران است، کارلوس کی‌روشی که برای فوتبال ما در آینده برنامه‌ریزی می کند. تصمیم‌گیری در این رابطه ریسک بالایی دارد. نوجوانان ما در جام جهانی حاضر هستند. تیمی که الان بازی کرد، تیم حوانان بود که دو ماه پیش در جام جهاین بازی کند. کاستاریکا را ببرد و دو یک به پرتغال دقیقه ۸۸ نتیجه را واگذار کرد.

وی افزود: تیم بزرگسالان ما ۲ بازی مانده به پایان رقابت‌های جام جهانی صعودش را قطعی کرده است. اکنون زمان آن رسیده که فاصله‌مان را با آسیا بیشتر کرده و خودمان را به اروپا نزدیک کنیم. مهمترین مسئله باور و اعتماد به نفس است. به همین دلیل با این تیم در مسابقات حاضر شده‌ایم. می‌دانم اگر نتیجه نمی‌گرفتیم مسائل مختلفی در کشورم با کارشناسان پیدا می‌کردم، اما کی‌روش حمایت کرد و فدراسیون فوتبال هم پذیرفت. قرعه به نام من افتاد که وارد این کارزار شوم. همیشه ممنون خدا هستم که نگاه ویژه‌ای به من کرده است. ما مثالی داریم که می‌گوید با خدا باش و پادشاهی کن.