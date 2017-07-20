رشد شاخص ها همراه با افزایش ارزش معاملات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در داد و ستدهای روز چهارشنبه شاخص کل بورس ۴۲۶ واحد رشد کرد و به رقم ۸۰ هزار و ۱۶۲ رسید. در این روز سهامداران بورس تهران بیش از یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش ۲هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال در ۳۸ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در بازار آخرین چهارشنبه تیر ماه شاخص کل بورس با رشدی ۴۲۶ واحدی توانست از مرز ۸۰ هزار واحد عبور کند و به رقم ۸۰ هزار و ۱۶۲ برسد. همچنین در این روز همه شاخص های بورسی مثبت شدند. شاخص بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۲۹۴ و ۹۵۹ واحد صعود کردند.

نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، فولاد خوزستان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی مبین، تاپیکو و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص رشد این متغیر را رقم زدند.

همچنین امروز گروه های رایانه، شیمیایی و کانه فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای نورد آلومینیوم، به پرداخت ملت، فروسیلیس ایران، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، نیرو کلر، معدنی دماوند و نیرو محرکه بود.

در مقابل نمادهای آبادگران ایران، داروسازی دکتر عبیدی، شیمی داروئی داروپخش، فرآوری مواد معدنی، فرآورده های نسوز آذر، ایران تررانسفو و کارتن ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

در بازار امروز سهامداران برای خرید سهام به پرداخت ملت، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام کارت اعتباری ایران کیش، گسترش نفت و گاز پارسیان، واحدهای صندوق امین یکم، سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران و گسترش صنایع و خدمات کشاورزی بیشترین تقاضا و سنگین ترین صف های خرید را داشتند.

این در حالی بود که در سوی دیگر بازار گروهی از سرمایه گذاران برای خروج از اواق مشارکت شهرداری مشهد، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سهام سیمان خزر، سیمان مازندران، سیمان اصفهان و ریخته گری تراکتورسازی ایران بیشترین عرضه ها و طولانی ترین صف های فروش را ثبت کردند.

در پایان معاملات امروز مخابرات با معامله بلوکی ۵۹۹ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۱۸۲ بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کردند.