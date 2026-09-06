  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

حمله پهپادی به مدرسه ابوعاصی در غرب غزه؛ ۱۷ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته

حمله پهپادی به مدرسه ابوعاصی در غرب غزه؛ ۱۷ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته

منابع فلسطینی از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی مدرسه ابوعاصی در اردوگاه الشاطی واقع در غرب غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۴۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۴۸۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۲۶ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که شمار کل شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۶۵۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۵۹۲ نفر رسیده است.

همزمان منابع فلسطینی از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی مدرسه ابوعاصی در اردوگاه الشاطی واقع در غرب غزه خبر دادند.

کد مطلب 6939019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها