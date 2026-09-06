۳۳۹ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد هویت در بهار معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان رضا آبادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف، توقیف و معدوم‌سازی ۳۳۹ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد هویت بهداشتی در شهرستان بهار خبر داد و اظهار کرد: این محموله گوشت که از سوی کارشناسان پست قرنطینه دامی کشف و توقیف شده بود پس از اخذ دستور مقام قضایی در واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی ادامه داد: محموله مذکور از یک دستگاه خودرو سواری در محور ورودی شهرستان بهار کشف شد که به دلیل نداشتن هویت، برچسب شناسایی، مهر بهداشتی و حمل غیرمجاز مغایر با ضوابط دامپزشکی تشخیص داده شد.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بهار با تاکید بر اهمیت نظارت بر ورودی‌های شهرستان، تصریح کرد: کارشناسان پست قرنطینه دامی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و هرگونه محموله فاقد مجوز و شرایط بهداشتی توقیف و پس از تائید مراجع قضایی معدوم خواهد شد.