به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بهزادی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی در سواحل و فراسواحل مازندران طی روزهای پیش رو نامساعد خواهد بود.
وی افزود: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادرشده، احتمال شکلگیری طوفانهای دریایی و وزش باد شدید در مناطق ساحلی و فراساحلی وجود دارد و این شرایط میتواند ایمنی شناورها و فعالیتهای دریایی را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به پیامدهای این وضعیت جوی تصریح کرد: اختلال و توقف فعالیتهای بندری و صیادی از مخاطرات احتمالی این سامانه است و فعالان این حوزه باید توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
بهزادی تأکید کرد: با توجه به شرایط پیشبینیشده، انجام فعالیتهای دریایی در زمان فعالیت این سامانه توصیه نمیشود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خسارت و حوادث احتمالی اتخاذ شود.
وی همچنین از شهروندان و مسافران خواست در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی، از حضور و فعالیت در محدودههای پرخطر ساحلی خودداری کرده و هشدارهای رسمی هواشناسی و دستگاههای مسئول را دنبال کنند.
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