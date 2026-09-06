دولت آلمان برای مقابله با حملات پهپادی و سایبری طرح ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «بیلد» گزارش داد وزارت کشور آلمان طرحی را برای مقابله با پهپادهای ناشناس و حملات سایبری تدوین کرده است.
بیلد نوشت: این طرح شامل گسترش واحدهای سیار پلیس فدرال آلمان برای مقابله با پهپادها است. این واحدها در مراکز راهبردی مهم، از جمله فرودگاههای برلین، هامبورگ، هانوفر، دوسلدورف، کلن، لایپزیگ، مونیخ، فرانکفورت آم ماین و اشتوتگارت، ایستگاههای راهآهن و همچنین منطقه دولتی در پایتخت مستقر خواهند شد. همچنین اپراتورهای زیرساختهای حیاتی این اختیار را خواهند داشت که بهطور مستقل برای حفاظت از این تأسیسات در برابر پهپادها اقدام کنند.
بر اساس این طرح، استفاده از هوش مصنوعی، سامانههای تشخیص چهره و نظارت تصویری نیز برای ردیابی تروریستها یا عوامل احتمالی افزایش خواهد یافت؛ این تجهیزات ممکن است بهویژه در ایستگاههای راهآهن نصب شوند.
مقامهای آلمانی همچنین قصد دارند یک سامانه ملی برای مقابله با حملات سایبری با عنوان «سایبردوم» ایجاد کنند. بیلد توضیح داده است که این سامانه برای شناسایی و مقابله با تلاش هکرها برای نفوذ به سامانههای دستگاههای دولتی یا شرکتها طراحی خواهد شد.
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