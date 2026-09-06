به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری ظهر یکشنبه در نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان که با حضور مقامات وزارت تعاون در تبریز برگزار شد، با اشاره به نقش مهم تعاونیها در اقتصاد و جامعه اظهار کرد: تعاونیها نقش مهمی در ایجاد همبستگی اجتماعی و هدایت سرمایههای خرد به سمت تولیدات محلی دارند.
وی افزود: تعاونیها همچنین در تنظیم بازار و حمایت از معیشت خانوارها نقش مؤثری ایفا میکنند و تقویت این بخش میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
ضرورت گذار از تصدیگری به تسهیلگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تشریح رویکرد جدید این اداره کل گفت: هدف اصلی، گذار از مدل تصدیگری به سمت تسهیلگری و کاهش بروکراسیهای اداری است.
غفاری ادامه داد: نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان فرصتی راهبردی برای آسیبشناسی و رفع موانع قوانین تجارت مرزنشینان، مدرنسازی نظام توزیع در تعاونیهای مصرف و تقویت پیوند تعاونیهای محلمحور با زنجیره تأمین کلان به شمار میرود.
وی با اشاره به برخی چالشهای بخش تعاون اظهار کرد: بیمه و مالیات دو معضل اساسی هستند که بخش تعاون با آن مواجه است و قوانین مالیاتی گاهی بهصورت بازدارنده عمل میکنند و محدودیتهای بیمهای نیز انگیزه کارآفرینان را کاهش میدهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خطاب به مسئولان وزارت تعاون و نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قوانین شد و گفت: در اصلاح قوانین باید نگاه حمایتی جایگزین نگاههای انتزاعی شود.
غفاری تأکید کرد: تسهیل مالیاتی برای تعاونیها سرمایهگذاری برای عدالت اجتماعی است و نباید صرفاً بهعنوان یک هزینه ساده تلقی شود.
فعالیت ۴۸۵۵ تعاونی در آذربایجان شرقی
وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت بخش تعاون در آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۵۵ تعاونی فعال در استان وجود دارد که برای ۱۲۸ هزار و ۵۲۱ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کردهاند.
غفاری حجم سرمایهگذاری انجامشده در این بخش را بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: صادرات تعاونیهای استان نیز به بیش از ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و آذربایجان شرقی را در زمره استانهای برتر کشور قرار داده است.
وی همچنین از فعالیت ۲۱ تعاونی فناور و دانشبنیان در استان خبر داد و گفت: طی چهار ماه اخیر ۲۸ تعاونی جدید در آذربایجان شرقی تشکیل شده که زمینه اشتغال حدود ۳ هزار و ۵۲۱ نفر را با سرمایهگذاری نزدیک به ۴ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم تسهیلات بخش تعاون خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد از تسهیلات در حوزه تعاون قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در همین مدت ۲۱ تعاونی راکد احیا، مشکلات ۳۹ تعاونی رفع و مسائل مالی و اعتباری ۴۴ تعاونی نیز حل و فصل شده است.
تشکیل تعاونیهای محلمحور و تأمین مسکن کارگری
غفاری با اشاره به برنامههای توسعهای بخش تعاون در استان اظهار کرد: در راستای سیاست محلمحور دولت چهاردهم، برنامهریزی شده است تا پایان سال جاری حداقل ۲۰ تعاونی محلمحور در آذربایجان شرقی تشکیل شود.
وی در ادامه به اقدامات انجامشده برای تأمین مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: با هماهنگی استاندار آذربایجان شرقی و اداره کل راه و شهرسازی، زمینی به مساحت ۹۹۰ هکتار در تبریز برای تأمین مسکن کارگری شناسایی شده و مراحل قانونی و صدور مجوزهای آن در حال بررسی است.
دبیرخانه دائمی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان در آذربایجان شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان با قدردانی از وزارت تعاون برای اختصاص دبیرخانه دائمی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان به این استان گفت: آذربایجان شرقی آمادگی دارد با ایجاد دبیرخانهای تخصصی و مسئلهمحور، مصوبات نخستین همایش ملی تعاونیهای مصرف و مرزنشینان را به مرحله اجرا برساند.
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