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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۷:۲۷

اعلام آخرین آمار گردشگری داخلی در چهار ماه نخست سال ۹۶

اعلام آخرین آمار گردشگری داخلی در چهار ماه نخست سال ۹۶

رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آخرین آمار گردشگری داخلی مربوط به تعداد اقامت و بازدید از جاذبه‌های گردشگری و میزان بازدیدهای نظارتی را در ۴ ماه نخست امسال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در بازدید از تاسیسات گردشگری محور هراز با اعلام آخرین گزارش آماری حوزه گردشگری داخلی در بازه زمانی اول فروردین ۹۶ تا ۱۵ تیر ۹۶ گفت: بر اساس آمار ثبت شده مجموع اقامت کنندگان در واحدهای اقامتی کشور ۸۰۱۰۷۳۴۵ نفر شب اقامت ثبت شده است که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.

وی افزود: بر این اساس مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری ۱۳۴۲۳۲۸۲۰ نفر اعلام شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

همچنین مجموع بازدیدهای نظارتی نیز طی چهار ماه نخست سال جاری، ۷۹۰۵۴ مورد ثبت شده است که این آمار نیز با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۹۵ رو به رو بوده است.

کد مطلب 4036985
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • حبیبی IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
      0 0
      پاسخ
      ایران رو باید دید تا بفهمیم ایران زیباترین کشور دنیاست

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