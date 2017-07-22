اعلام آخرین آمار گردشگری داخلی در چهار ماه نخست سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در بازدید از تاسیسات گردشگری محور هراز با اعلام آخرین گزارش آماری حوزه گردشگری داخلی در بازه زمانی اول فروردین ۹۶ تا ۱۵ تیر ۹۶ گفت: بر اساس آمار ثبت شده مجموع اقامت کنندگان در واحدهای اقامتی کشور ۸۰۱۰۷۳۴۵ نفر شب اقامت ثبت شده است که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.

وی افزود: بر این اساس مجموع آمار بازدید گردشگران از مراکز گردشگری ۱۳۴۲۳۲۸۲۰ نفر اعلام شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

همچنین مجموع بازدیدهای نظارتی نیز طی چهار ماه نخست سال جاری، ۷۹۰۵۴ مورد ثبت شده است که این آمار نیز با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۹۵ رو به رو بوده است.