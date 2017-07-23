۵۰۰ اثر به دبیرخانه دومین جشنواره فیلم سلامت ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دومین دوره جشنواره فیلم سلامت دبیرخانه این جشنواره تعداد آثار ارسالی را به تفکیک اعلام کرد. از زمان انتشار فراخوان تا پایان وقت اداری ۳۱ تیر ماه مجموعا ۵۵۳ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

در بخش های مختلف دانشجویی تعداد ۲۳۱ اثر، سینمایی ۶۳ اثر، مستند ۱۶۴ اثر و برنامه های تلویزیونی ۹۵ اثر متقاضی شرکت در این جشنواره شدند.

هیات انتخاب و داوری جشنواره کار بررسی آثار رسیده را به زودی آغاز خواهد کرد.

دومین جشنواره فیلم سلامت در چهار بخش سینمایی، مستند، برنامه های تلویزیونی و دانشجویی شهریور امسال برگزار می شود.

فیلم های شرکت کننده در جشنواره با موضوع حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (نظیر پیشگیری و درمان انواع بیماری-های واگیر و غیر واگیر و بیماری های خاص، ترویج تغذیه سالم، تحرک فیزیکی، دوری از دخانیات، دوری از مواد مخدر و محرک، دوری از الکل، زندگی عاری از خشونت و آسیب ها به ویژه حوادث ترافیکی، سلامت روان، مهارت های زندگی و خودمراقبتی، ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو، نقش مردم و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، طرح تحول سلامت، سلامت و ایمنی غذا، سلامت و ایمنی محیط زیست، پیوند اعضاء، اهداء خون، ایدز) است.

جشنواره سلامت با هدف نمایش آثار ایرانی با محوریت نقش سلامت در زندگی انسان و با شعار «زندگی سالم، با نشاط و امید» در شهریور ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.