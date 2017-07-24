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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

در راستای تسریع طرح ضربتی بانک مرکزی؛

جایگزین ضمانت وام ازدواج ابلاغ شد/یارانه نقدی پشتوانه وام زوجها

جایگزین ضمانت وام ازدواج ابلاغ شد/یارانه نقدی پشتوانه وام زوجها

اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به منظور تسهیل اجرای‌ طرح ضربتی وام ازدواج، شرایط جدیدی برای جایگزینی اخذ ضمانت تعیین کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

این بانک طی بخشنامه ای به تمام بانک های عامل در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری و تاکید بر تسهیل درامر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بویژه اخذ یک ضامن معتبر و بهره‌مندی آندسته از متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی بوده و امکان تامین ضامن موردنظر شعب طبق مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد، گزینه‌های زیر را برای جایگزینی اخذ ضمانت پرداخت تسهیلات ازدواج ابلاغ کرد:

۱- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است.

۲- چنانچه متقاضی درصف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پشتوانه یارانه واریزی نیز قابل اجراست.

۳- چنانـچه متقاضی دریافت ‌تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی ‌یا پیمانی ‌دولت، نیروی  نظامی و انتظامی، نـهـادها ومـوسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق وحکم کارگزینی و درصورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.

۴- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی وانتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری‌ و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است.

۵-- ضمانت یک نفر کاسب دارای‌ پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.  

۶- ضمانت ‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد .

۷- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا)

۸- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان‌سهولت وسرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد(از جمله دریافت سفته، چک معتبر وسپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...).

کد مطلب 4039559

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    نظرات

    • علی اکبر شکاری IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
      0 0
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      سلام من ساکن استان تهران شهر ری هستم و کسی نیست که ضامنم بشه واقعا شرایط سختی دارم آیا میتونم از یارانه ام به عنوان پشتیبان استفاده کنم یا فقط مخصوص روستاهاس
    • محسن IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
      0 0
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      بانک صادرات که به هیچ وجه شرایط بالا رو قبول نداره و کلا شرایط ضامنینش نسبت به قبل اصلا تغییری نکرده.با تشکر
    • Z IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
      2 0
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      سلام میخواستم بدونم یارانه بانک صادرات من وهمسرم دربانک مسکن که میخواهیم وام برداریم پشتوانه میشود؟

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