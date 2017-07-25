به گزارش خبرگزاری مهر، تور «همنوازان حصار» از هفته دوم تیر ماه با برگزاری کنسرت در شهرهای کرج و یزد آغاز می شود و پس از اجرا در برج آزادی تهران به تبریز و اصفهان خواهد رفت.

علی قمصری با اعمال تغییرات در سبک اجراهای خود و اجرای آثار شنیده نشده اش، با هم آوایی هاله سیفی زاده و بهرخ شورورزی و معرفی یکی از خوانندگان ارکستر «موج نو»، میزبان مخاطبان خواهد بود.

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی است که در طی سال های فعالیت حرفه ای خود در موسیقی، نزدیک به ۲۰۰ اجرا در داخل و ده ها اجرا در خارج از کشور روی صحنه برده است. وی آهنگسازی فیلم، نوازندگی، ابداع ساز و تالیف کتاب را نیز در کارنامه خود دارد.

تور کنسرت «اتاق ها» توسط گروه موسیقی «همنوازان حصار» به سرپرستی، آهنگسازی و خوانندگی علی قمصری ١٣ و ١٤ مرداد از ساعت ۲۱ در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می رود.