به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، «داستان شهریار» با آهنگسازی و نوازندگی علی قمصری و کارگردانی گلاب آدینه اثری در قالب اپرای ایرانی با تلفیق موسیقی، نمایش و حرکت است که نویسندگی و شعر آن را احسان افشاری بر عهده داشته است.

این اثر داستان موسیقیدانی عاشق‌پیشه است که با دریافت دعوتنامه‌ای برای تدریس در مکتب‌خانه، به امید رهایی از سردرگمی‌های درونی، سفری تازه را آغاز می‌کند.

حسین پیرحیاتی، سهیل رجب، صبا پاشایی، محمد رضازاده، محمد ذاکرحسین، بهرخ شورورزی و ریحانه احمدی خوانندگان این اجرا هستند.

همچنین اشکان مرادی کمانچه، علی قنبری عود، حمیدرضا یوسفی، کی‌ناز کیا و علی خطیب‌زاده سازهای کوبه‌ای، موژان میرزایی، امین چراغیان، سینا افتخاری‌نیا و پگاه عبدالله‌زاده گروه زهی، فرشاد شیخی، هومان باقی و روژینا صادقی هورن گروه نوازندگان داستان شهریار را تشکیل می‌دهند.

در این اجرا حرکات نمایشی را بهادر فاضل، مهبد فیضی، نوشین بدری کوهی، علی پورمراد، نسترن صادقی و لیلا اسدی بر عهده دارند.

همچنین دیانا خلیل‌زاده، درناز خورگامی، یاسمین عباس‌رشیدی، پارسا کمالی، آرشا یعقوبی، هانا رجبی‌نصر و لیام ملک‌پور هنرمندان خردسال این اجرا هستند که با آموزش و هدایت ریحانه احمدی به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این موسیقی نمایش عبارتند از علیرضا علیخانی مدیر اجرایی، محسن رشیدی مدیریت تصویر و مدیا، سینا چاووشی طراح گرافیک، مصباح قمصری ضبط و میکس صدای ویدئو، مریم یاستی طراح لباس، ساناز آذری گریم، امیرحسین دوانی طراحی دکور، احسان مقدس‌پور ساخت دکور، خشایار نشوی ویدئو مپینگ، آرش طاهری طراح نور، حسین مقدم صدابردار کنسرت، طاهره آهنی دستیار کارگردان، امیرحسین مکاریان، علی فاطمی‌شکیب، فریده سلطانی، البرز آصفی گروه کارگردانی و صحنه

موسیقی نمایش «داستان شهریار» به آهنگسازی علی قمصری و کارگردانی گلاب آدینه از ۳ تا ۶ شهریور در سانس‌های ۱۹ و ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.