به گزارش خبرنگار مهر، محمود شریف صادقی از شاعران آئینی پیشکسوت ساکن شهر قم صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

ناصر فیض از دوستان این شاعر درباره وی عنوان کرد: مرحوم شریف صادقی متولد سال ۱۳۱۵ و از شاعران آئینی شناخته شده و پیشکسوت شهر قم بودند. در بسیاری از جلسات شعری انجمن ادبی محیط و استاد مجاهدی حضور فعال داشتند و در شهر قم به عنوان استاد شعر آئینی از ایشان یاد می‌شد. در سال‌های اخیر اما به دلیل بیماری مدتی در بستر و در منزل بستری بودند و بنا بر اطلاعی که به من داده شد صبح امروز در گذشتند.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از این است که مراسم تشییع مرحوم شریف صادقی روز چهارشنبه ساعت ۱۸ از مسجد سجادیه قم برگزار می‌شود.

لازم به یادآوری است مرحوم شریف صادقی در زمره شاعران آئینی حاضر در مجالس شعر نیمه ماه مبارک رمضان مقام معظم رهبری نیز بوده‌ است.