  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۵۰

مدیرکل اوقاف وامورخیریه کهگیلویه وبویراحمد:

جشن میلاد امام رضا(ع)در۲۴بقعه متبرکه استان برگزار می شود

جشن میلاد امام رضا(ع)در۲۴بقعه متبرکه استان برگزار می شود

یاسوج- مدیرکل اوقاف وامورخیریه کهگیلویه وبویراحمد گفت: جشن میلاد امام رضا(ع)و حضرت معصومه(س)در بیش از ۲۴ بقعه شاخص واماکن مذهبی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نوراله جنتی پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دهه کرامت از یکم ذی القعده با ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیها) آغاز و تا روز یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا(علیه السلام) ادامه دارد.

وی بیان داشت: همایش استانی بزرگداشت امامزادگان نیز در استان برگزار می شود.

جنتی پور تصریح کرد: در این همایش از هیئت امنا، خادمین و مدیران فرهنگی و قرانی بقاع متبرکه در سالروز ولادت شاهچراغ(علیه السلام) تجلیل می شود.

وی غبار روبی و عطر افشانی بقاع متبرکه استان همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و توزیع اقلام فرهنگی و کتابچه ضریحهای نورانی را از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد.

کد مطلب 4041399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها