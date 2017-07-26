جشن میلاد امام رضا(ع)در۲۴بقعه متبرکه استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید نوراله جنتی پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دهه کرامت از یکم ذی القعده با ولادت حضرت معصومه(سلام الله علیها) آغاز و تا روز یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا(علیه السلام) ادامه دارد.

وی بیان داشت: همایش استانی بزرگداشت امامزادگان نیز در استان برگزار می شود.

جنتی پور تصریح کرد: در این همایش از هیئت امنا، خادمین و مدیران فرهنگی و قرانی بقاع متبرکه در سالروز ولادت شاهچراغ(علیه السلام) تجلیل می شود.

وی غبار روبی و عطر افشانی بقاع متبرکه استان همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و توزیع اقلام فرهنگی و کتابچه ضریحهای نورانی را از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد.