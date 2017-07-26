به گزارش خبرنگار مهر، علی نظر محمدی در نشست خبری پیش از بازی با تیم فوتبال نفت تهران که ظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد به خبرنگاران گفت: پس از سالها در لیگ برتر حاضر شدیم و همه می دانند چه مشکلاتی داشتیم. توانستیم از پایین ترین سطح به لیگ برتر برسیم. سیاست باشگای مان ایجاب کرد از بازیکنان بومی استفاده کنیم. اما در لیگ برتر بایستی از چند بازیکن غیر بومی هم استفاده کنیم.

وی درباره بازی با نفت تهران هم تصریح کرد: آنها هم شرایط خاص خودشان را دارند اما ما به هیچ وجه گول وضعیتی که همگان درباره نفت تهران صحبت می کنند هم نمی خوریم. برنامه ریزی خیلی خوبی داریم و می خواهیم نفت تهران را در تهران هم شکست دهیم. هدفمان ماندن در لیگ برت است و باید به بهترین شرایط برسیم. شما از هفته پنجم خواهید دید که بهترین عملکرد را خواهیم داشت. نیاز به زمان داریم تا به بهترین شرایط برسیم.

سرمربی سپیدرود رشت درباره مشکلات مالی این تیم پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر تصریح کرد: سپیدرود رشت تنها تیمی است که حدود ۵۰ سال است قدمت دارد و با توجه به مدیریت خصوصی که صورت می گیرد نیاز مند کمک هستیم تا به حفظ و اعتلای نام این بازیکن کمک کنیم. سقف قراردادمان برای میعاد یزدانی است که از خانواده سپیدرود رشت بوده است که یک فصل به استقلال تهران رفت اما ا را به مبلغ ۴۰ میلیون توان به خدمت گرفتم.

دیدار، مدیر رسانه ای سپید رود رشت در پایان این نشست خبری درباره مکان میزبانی سپیدرود رشت تصریح کرد: هر دو ورزشگاه عضدی و سردار جنگل در حال برطرف شدن مشکلاتش است . فکر می کنم یکی دو بازی را در ورزشگاه عضدی انجام دهیم و از هفته ششم به بعد که میزبان خواهیم بود در سردار جنگل به میدان می رویم.