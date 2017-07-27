به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری در جلسه شورای فرهنگ عمومی که شامگاه چهارشنبه در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی در سطح استان قم ۷۵ برنامه را به مناسبت دهه کرامت تدارک دیده است که از شاخص‌ترین آنها می‌توان به اعزام مبلغ در این دهه و همچنین برگزاری جشن‌ها و مسابقات فرهنگی در همه روستاها با حضور روحانیون اشاره کرد.

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان قم به مناسبت دهه کرامت ۱۲۰ دانش آموز بی‌بضاعت زائر اولی را به مشهد مقدس اعزام کرد.

ناصر حمزه‌ای همچنین افزود: ۲ هزار نفر از دانش آموزان سراسر کشو زائر اولی حضرت معصومه(س) نیز در این دهه در شهر مقدس قم حضور می‌یابند.

فعالیت ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی

مدیر کل امور اجتماعی استانداری قم نیز در این جلسه بیان کرد: ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی با موضوع حقوق شهروندی و عفاف و حجاب فعالیت خود را آغاز کرده است.

عطاالدین قاسمی گفت: در استان قم ۱۴ اکیپ دو نفره تشکیل شده و ۱۰۰ دستگاه اجرایی را مورد بازدید قرار می‌دهند تا کاستی‌های احتمالی در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم مرتفع شود.

وی ادامه داد: رفع تبعیض و برخورد با تخلفات احتمالی در دستگاه‌ها و تشویق کارمندان نمونه از برنامه‌های استانداری قم در این زمینه است.