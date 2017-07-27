به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی قم که در استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: تاکنون ۳۵۰ اثر به دبیرخانه کنگره ملی شعر کرامت ارسال شده که پس از بررسی‌های لازم از برترین هنرمندان تقدیر می‌شود، همچنین از میان اشعار از ۱۰۰ شعر برتر تقدیر به عمل آمده و به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف همزمان با دهه کرامت، افزود: برنامه‌های متنوعی با هماهنگی دستگاه‌ها در این استان آغاز شده است که حضور مردمی در این برنامه‌ها به صورت پررنگ‌تر دیده می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان کرد: از جمله برنامه‌های دهه کرامت در استان می‌توان به اعزام سفیران حضرت معصومه(س) به استان‌های مختلف و در عرصه بین‌المللی به برگزاری همایش در پناه بانو، برنامه‌هایی برای بانوان استان، ارائه بسته‌های فرهنگی از سوی ستاد اقامه نماز، برپایی کارگاه‌هایی از سوی جمعیت هلال احمر و سایر نهادها در خصوص معرفت نسبت به حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) اشاره کرد.

ساماندهی تبلیغات فضای شهری

وی از ساماندهی تبلیغات فضای شهری خبر داد و افزود: طرح نظام تبلیغات فرهنگی و محیطی در راستای تولید محتواهای فرهنگی و دینی با همکاری شهرداری در حال اجرا است و در همین راستا جلسه‌های متعددی برگزار شده است.

حسینی کاشانی بیان کرد: جهاد دانشگاهی طرحی با عنوان «جشنواره کالاهای ایرانی گامی به سوی بالندگی» را ارائه کرده است که برای برگزاری این جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله برگزاری مسابقه، برپایی نمایشگاه کالاهای ایرانی، برگزاری کارگاه‌ها و سایر موارد نیازمند همکاری دستگاه‌ها هستیم.

اولویت بندی آسیب‌های اجتماعی

وی گفت: لازم است آسیب‌های اجتماعی توسط دستگاه‌های اجرایی اولویت بندی شود که در این زمینه برخی از نهادها همکاری کرده و راهکارهایی را ارائه کرده‌اند ضمن اینکه نیازمند مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی و مرتبط هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ابراز داشت: از سوی این اداره کل فرم‌هایی در حال آماده سازی است تا به دستگاه‌ها ارسال شود تا دستگاه‌ها آمار و اطلاعات در خصوص آسیب‌های اجتماعی را ارائه کنند از این رو هر دستگاه نماینده‌ای را برای همکاری بیشتر اختصاص دهد.

وی با اشاره به لزوم انجام پژوهش‌های لازم قبل از هر گونه برنامه‌ریزی، افزود: در همین راستا باید اطلاعات لازم از سوی دستگاه‌ها جمع بندی شود.

حسینی کاشانی بیان کرد: پنج آسیب از جمله طلاق، اعتیاد، فساد اخلاقی، حاشیه نشینی و محل‌های بحران‌زا در اولویت قرار دارد که مسئولان باید در کاهش این آسیب‌ها فعالیت جدی داشته باشند.

وی گفت: متأسفانه برخی از آمارهای آسیب‌های اجتماعی در مناطقی از قم نگران کننده است که باید برنامه‌هایی به منظور جلوگیری از گسترش آن‌ها انجام گیرد.