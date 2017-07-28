به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید پلیس، تصاویری از پرچمدار بعدی گوگل ( پیکسل ایکس ال) رونمایی شده است.

این تصاویر توسط @onleak و MySmartPrice منتشرشده اند. تصاویر مذکور نشان می دهند در موبایل Pixel XL جک هدفون حذف شده است. همچنین لبه های دستگاه در مقایسه با نمونه های قبلی نیز بسیار کمتر است. از سوی دیگر هر چند رنگ موبایل در این تصویر سیاه است، اما گوگل تصمیم دارد آن را در رنگ های مختلف عرضه کند.

طبق گزارش های قبلی شرکت ال جی این موبایل را می سازد. درهمین راستا کارشناسان معتقدند این موبایل دارای لبه های قابل فشردن خواهد بود. کاربران با فشار لبه ها می توانند به دستیار شخصی گوگل دسترسی یابند.

پیش بینی می شود گوگل در ماه اکتبر از این موبایل رونمایی کند.