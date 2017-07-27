صدر اعظم اتریش: تحریم های جدید علیه روسیه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کریستین کِرن» صدر اعظم اتریش تحریم های جدیدی را که کنگره آمریکا ممکن است تحت لایحه سه گانه تحریم های ایران- روسیه- کره شمالی، علیه مسکو اعمال کند؛ ناروا توصیف کرد.

در همین راستا، وی در صفحه فیسبوک خود نوشت: من تحریم های (جدید) آمریکا علیه روسیه را مطلقا غیر قابل پذیرش تصور می کنم.

کِرن افزود: منافع سیاسی نباید با منافع اقتصادی و البته به ضرر اشتغال زایی در (کشورهای عضو) اتحادیه اروپا، تداخل پیدا کند.

وی همچنین از اهمیت تامین ذخایر انرژی برای اروپا سخن گفت، امری که با تحریم های احتمالی آمریکا به مخاطره می افتد.

این در حالی است که آلمان نیز با انتقاد از تصویب تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه اعلام کرد این تحریم ها نباید تبدیل به ابزاری برای تامین منافع تجاری آمریکا شوند.

گفتنی است مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه طرح جامع تحریم های ایران- روسیه- کره شمالی را تصویب و آن را برای بازنگری به سنا ارجاع داد.

نهایت آنکه کنگره اواخر دیروز چهارشنبه برای پیشبرد طرح و تصویب نهایی آن به توافق رسید.

این در حالی است که کاخ سفید می گوید علیرغم حمایت کلی از طرح پیش رو، تصمیم قطعی نیازمند بررسی دقیق مصوبه نهایی است.