«آنگاه» در شماره سوم سراغ «پیکان» رفت

به گزارش خبرنگار مهر، شماره سوم نشریه آنگاه با موضوع «پیکان» باحضور کامران شیردل، ترانه یلدا و مسعود فروتن و جمعی از نویسندگان، هنرمندان و پیشکسوتان عصر امروز پنج شنبه ۵ مرداد ساعت ۱۹ در فرهنگسرای ارسباران رونمایی می‌شود.

شماره سوم آنگاه ویژه (پیکان) و رفاقت ۵۰ ساله اش با مردم ایران، اینکه پیکان روایتی تامل برانگیزدارد، روایتی که هم عمری طولانی و چهل ساله را نشان می‌دهد و هم سقوطی از برج افتخار طبقه متوسط به خودروی مسافرکش‌ها و سرانجام غم انگیز برای سپردن جایگاهش به خودروهای ارزان قیمت خارجی را نشان می‌دهد.

«آنگاه» در این شماره با گفتارها و نوشتارهایی از: ناصر فکوهی، آرش حسن‌پور، امید انارکی، علی امیر ریاحی، حسین شهرابی، شاهین آرمین، محمد بهشتی، اسماعیل عباسی، حورا معتمد امینی، ترانه یلدا، داود ارسونی، سعید نوری، شهروز نظری، هنگامه عابدین، فرزاد مقدم، حمیدرضا کرمی، اندرو تیلر، مسعود میر، حسین گنجی، عباس کاظمی، هادی آقاجانزاده، رسول نظرزاده و با سردبیری آرش تنهایی در ۲۴۰ صفحه در قطع وزیری و با جلد گالینگور به چاپ رسیده است.

این شماره از نشریه یادشده امروز پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶ طی مراسمی با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان اهل تئاتر، سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی، ساعت ۱۹ روز در فرهنگسرای ارسباران رونمایی خواهد شد و پس از آن، نشریه در کتابفروشی‌های معتبر و کیوسک‌های مطبوعاتی توزیع خواهد شد.