جمع آوری ۳۳۰ معتاد کارتن خواب در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: این طرح در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، با موضوع جمع آوری معتادان متجاهر و خطرناک جهت زیبا سازی چهره شهر و کاهش سایر جرائم اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم ادامه داد: طی اجرای این طرح در یک ماه گذشته تعداد ۳۳۰ نفر از معتادان متجاهر و خطرناک توسط ماموران پلیس جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شده اند.

پاشاکی در پایان ضمن اعلام این مطلب که شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل نمایند،گفت: سامانه ۱۹۷ پلیس نیز آماده دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی از سوی شهروندان می باشد.