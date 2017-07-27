به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنج‌شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به زنجان، از بخش‌های مختلف انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مهرانه) زنجان بازدید و در جریان روند کمک‌رسانی و ارایه خدمان این انجمن خیریه به بیماران سرطانی قرار گرفت.

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان زنجان که با نام «مهرانه» در سراسر کشور شناخته شده است، فعالیت خود را از سال ۸۵ آغاز کرد و تا به امروز ۱۷۰۰ بیمار سرطانی را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. این مرکز خدمات رایگان پرتودرمانی به بیماران سرطانی استان زنجان رائه می‌کند، بخش شیمی درمانی این انجمن در حال احداث است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از بازدید از انجمن خیریه مهرانه زنجان در نشست خبری اصحاب رسانه حضور یافت و سپس دفتر نمایندگی خبرگزاری رضوی در استان زنجان را افتتاح کرد.

صالحی‌امیری صبح امروز نیز بعد از حضور در جمع حجاج زنجانی و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و نیز استاندار زنجان، در جلسه شورای اداری استان حضور یافت.

وی هم‌اینک به همراه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم اختتامیه جشنواره دهه کرامت از منظر رضوی که در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان در حال برگزاری است، حضور دارد.