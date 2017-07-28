پیروزی گیتی پسند در نیمه نخست/درگیری کشاورز و اخراج بازیکن برزیلی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتسال گیتی پسند ایران و الریان قطر در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا از ساعت ۱۶:۳۰ (به وقت تهران) آغاز شد که نیمه نخست بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده ایران تمام شد. تیم گیتی پسند ابتدا با دو گل احمد اسماعیل پور و ابوالقاسم عروجی از حریفش پیش افتاد ولی بعد از دقایقی یک گل خورد.

در ادامه، عبدالرحمان دروازه بان الریان پس از فشار حملات گیتی پسند خود را در چند نوبت زمین انداخت تا سرعت مسابقه را بگیرد. در یکی از صحنه ها، محمد کشاورز کاپیتان گیتی پسند که قصد داشت با داور مسابقه در این خصوص صحبت کند، با دخالت سایر بازیکنان الریان مواجه شد. همین موضوع درگیری لفظی کشاورز با چند بازیکن الریان را در پی داشت که با حضور داور، این درگیری ها خاتمه یافت.

ویتور هوگو بازیکن برزیلی گیتی پسند در دقایق پایانی نیمه نخست روی بازیکنان حریف مرتکب خطا شد که داور با کارت قرمز مستقیم، این بازیکن را از زمین اخراج کرد. همین موضوع باعث ۴ نفره شدن گیتی پسند شد. الریان هم با استفاده از این فرصت، گل تساوی را به گیتی پسند زد و بازی به تساوی کشیده شد.

در نهایت، احمد اسماعیل پور پیش از پایان نیمه نخست، گل سوم بازی را برای گیتی پسند به ثمر رساند تا نیمه نخست با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده ایران تمام شود.