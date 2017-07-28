به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در پی یورش روزهای گذشته صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی و مسلمانان مظلوم فلسطین پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ»

تجاوزات جدید رژیم غاصب صهیونیستی به حریم مقدس مسجد الاقصی و اِعمال محدودیت های سنگین با استقرار دروازه های امنیتی و تسلیحات نظامی که با مقاومت غیرتمندانه جوانان فلسطینی مواجه شده است نشان دهنده عجز و ناتوانی روز افزون این رژیم است.

این اقدامات که در راستای پروژه یهودی سازی قدس تعریف می‌شود هرگز به نتیجه نخواهد رسید و سران این رژیم آرزوی جدایی میان مسلمانان و قدس شریف را با خود به گور خواهند برد.

در شرایط کنونی که مقاومت مثال زدنی جوانان فلسطینی ادامه دارد بر همه دولت ها، نهادها و سازمان های بین المللی، گروه ها و شخصیت ها و نخبگان صاحب نفوذ حمایت از آرمان رهایی قدس لازم است. دولت های دست نشانده غرب در سطح منطقه که با سکوت خود زمینه را برای تجاوزات بیشتر رژیم صهیونیستی فراهم می آورند بدانند که این تجاوزات به زودی دامن خود آن ها را نیز خواهد گرفت و آنان نمی توانند از تبعات این تجاوزات صهیونیست ها فرار نمایند.

در این شرایط ملت شریف ایران نیز همچون گذشته با درک شرایط بین المللی و منطقه ای و به تاسی از فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی در کنار برادران و خواهران فلسطینی خود ایستاده و بر آرمان فلسطین از بحر تا نهر تاکید می نماید و نخواهد گذاشت که مسئله فلسطین از اولویت اصلی جهان اسلام خارج گردد.

این مقاومت و خیزش جدید فلسطینیان که در پی تجاوزات جدید صهیونیست ها آغاز گردیده انشاءالله نابودی رژیم صهیونیستی را با خود به همراه خواهد داشت. خوشبختانه اتحاد گروه های مقاوم فلسطینی در کنار تسلیح کرانه باختری که می تواند نابودی رژیم صهیونیستی را سرعت بخشد امروز محقق گشته است.

اینجانب در کنار مضجع نورانی فرزند رسول الله (ص) دست به دعا برداشته و مسئلت میکنم انشاءالله بزودی شاهد پایان هفت دهه ستم ورزی صهیونیست ها به مسلمانان فلسطینی، لبنانی و مردم منطقه باشیم. وهمچون خرمشهر، حلب و موصل بزودی قدس شریف نیز آزاد گردد.