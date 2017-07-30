حبیب کاوش کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: قصد دارم به زودی فیلم سینمایی «بادهای پول آور» را بسازم زیرا در جامعه امروز خیلی از افراد به ویژه جوانان تابوتِ روان آرزوهای خود شده اند و برای مثال اگر یک روز با غول چراغ جادو مواجه شوند یکی از آرزوهایشان رسیدن به پول برای برآورده کردن آرزوهایشان است.

وی افزود: ما برای این اثر درخواست پروانه ساخت داده ایم و در صورت کسب مجوز، پیش‌تولید «بادهای پول آور» را در شهریور ماه و فیلمبرداری را یک ماه بعد از آن در تهران آغاز می کنیم و بخش هایی از فیلم نیز در جنوب کشور روایت می شود.

کاوش بیان کرد: این مساله موضوع روز جامعه ما است البته تنها به کشور ما اختصاص ندارد بلکه در همه جای دنیا چنین موضوعی وجود دارد و هر روز که پیش می رویم جوانان بیشتر از آرزوهای خود بازمی مانند و همانطور که گفتم سینه آنها تابوت آرزوهایشان است.

این کارگردان اظهار کرد: فیلمنامه «بادهای پول آور» نوشته خودم است و در حال حاضر نیز مشغول مذاکره با سرمایه‌گذاران هستیم ضمن اینکه در نظر داریم از بازیگران حرفه ای و جدید برای ایفای نقش های این اثر استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: «بادهای پول آور» کارهای تصویری زیادی دارد و از این نظر پروژه گرانی خواهد بود.