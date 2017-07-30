برنامه ایران برای توسعه کریدورهای ریلی

عباس نظری، مدیرکل بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش فرانسوی ها برای ورود به برخی پروژه های راه آهنی ایران خاطرنشان کرد: قرار است قطار سریع السیر تهران ـ تبریز را فرانسوی ها بسازند ضمن اینکه ۴ ایستگاه ما را در حال مطالعه دارند تا اعلام شود که از ایستگاه های راه آهن ایران چه استفاده هایی می شود کرد. بیش از ۸ میلیون یورو قرارداد با فرانسوی ها داریم که در حال مطالعه ایستگاه راه آهن تهران برای تجاری سازی خود ایستگاه هستند.

نظری با اشاره به ثبت کریدور شرق به غرب ایران در میان کریدور ریلی شرق به غرب اتحادیه راه آهن های جهان گفت: الان کریدور شمالی شرق به غرب دنیا، مسیر چین به قزاقستان، روسیه، شمال دریای خزر و سپس اروپاست. این کریدور از دیرباز وجود داشته و ما باید در کریدور شرق به غرب کشورمان به عنوان آلترناتیوِ کریدور موجود، خدمات جدید و مزایای متفاوتی ارائه دهیم تا صاحبان بارها ترغیب به استفاده از مسیر ایران شوند.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر سالیانه ۵ میلیون تن حمل و نقل بین المللی ریلی با کشورهای اسیای میانه داریم، تصریح کرد: اینکه بتوانیم کریدور شرقی غربی ایران را جایگزین کریدور موجود کنیم تا قطارهای باری چینی از طریق راه آهن ایران به ترکیه و سپس اروپا بروند، بسیار سخت است. اما به عنوان نمونه توانسته ایم تا به حال برخی واردات کشورمان از چین را از طریق راه آهن و مرز ریلی سرخس انجام دهیم.

مدیرکل بین الملل راه آهن تصریح کرد: این قطارها شامل سه رام قطار کانتینری بود که از طریق قزاقستان و مرز سرخس وارد کشور شده و تا تهران آمده است. در حال حاضر جلسات متعددی با چین، قزاقستان و ترکمنستان برگزار کرده ایم تا به یک تعرفه مشخص برای همکاری های ریلی رسیده ایم. واردات ریلی کالا از چین بسیار به صرفه تر و ارزان تر از واردات دریایی بوده و بار سریع تر از واردات بندری به ایران می رسد.

به گفته نظری باید کاری کنیم تا کریدور ایران جایگزین کریدور شمالی شرق به غرب دنیا شود چون مسیر شمال روسیه در زمستان ها مشکلات زیادی برای صاحبان کالا ایجاد می کند.

وی درباره خط آهن آستارا ـ آستارا و علاقه مندی روس ها برای ایجاد کریدور ریلی شمال جنوب گفت: در حال حاضر دولت جمهوری آذربایجان قبول کرد تا ۶۰ میلیون دلار برای ساخت خط آهن باکو ـ آستارای ایران سرمایه گذاری کند که قرارداد آن نوشته شده و مسیر آن به اتمام رسیده است. اما چهار ترمینال باری باید در آستارای ایران ساخته شود. همچنین یک قطار آزمایشی حامل قطعات خودروی فورد تولید هند برای ارسال به روسیه از خط آهن آستارا ـ آستارا تا روسیه تردد داشته است ازآنجایی که در تردد دریایی از هند به روسیه، قبلا این مسیر ۴۵ روز برای روس ها زمان می برد اما قطار آزمایشی توانست پس از تخلیه بار در بندرعباس، از طریق ریلی ۱۹ روزه به روسیه برسد. البته در ایران نیز بخشی از بار در مسیر قزوین ـ آستارا به صورت جاده ای جابه جا شد ولی با تکمیل قطعه قزوین ـ رشت و بهره برداری از آن، تنها قطعه رشت ـ آستارا شاهد حمل و نقل ترکیبی می شود.

مدیرکل بین الملل راه آهن گفت: جمهوری آذربایجان برای ساخت قطعه راه آهن رشت ـ آستارا اظهار علاقه مندی کرده تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کند.

وی در خصوص تکمیل راه آهن ایران به عراق از طریق راه آهن بصره اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۳۵ کیلومتر برای اتصال راه آهن های ایران و عراق در منطقه مرز شلمچه باقی مانده که مهم ترین بخش آن احداث یک پل ۷۰۰ متری خاص است و قرار شده بر اساس تفاهم نامه های موجود، ایران از محل کمک های جمهوری اسلامی به دولت عراق این پل را بسازد.

نظری درباره همکاری ایران و ایتالیا در بخش ریلی گفت: حجم همکاری ها و قراردادهای راه آهن های ایران و ایتالیا ۴ میلیارد یورو است که ساخت قطار سریع السیر قم ـ اراک (با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت) به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو بخشی از این همکاری هاست. همچنین ایتالیایی ها قرار است خط دوم راه آهن تهران ـ همدان را هم ایجاد کنند. ایجاد مرکز تست خطوط راه آهن و خرید ۵۰۰ واگن مسافری خاص بخش های دیگری از همکاری ما با ایتالیاست.

وی با اشاره به وام ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی تأکید کرد: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این مبلغ برای برقی کردن راه آهن گرگان ـ اینچه برون سرمایه گذاری می شود.

این مقام مسئول درباره عضویت ایران در مجامع جهانی حوزه راه آهن گفت: راه آهن ایران در ۹ سازمان بین المللی عضو است که در زمینه تدوین مقررات تبادل کالا، واگن و مسافر با دیگر اعضای این سازمان ارتباط برقرار می کند.

وی با اشاره به تدوین و تولید استانداردهای بین المللی در UIC اتحادیه راه آهن های جهان افزود: همه خطوط ما، زیرسازی، روسازی، سیگنالینگ، واگن سازی و ... ایران و سایر کشورها در یو آی سی تدوین، ابلاغ و اجرا می شود.

مدیرکل بین الملل راه آهن با بیان اینکه علاوه بر استانداردها، در زمینه برگزاری کنفرانس ها، اجلاس های بین المللی و آموزشی، جلسات آموزش نحوه نگهداری خط، آموزش فناوری های نوین و پیچیده صنعت راه آهن، سیگالینگ و ... نیز یو آی سی فعال است، اظهار کرد: در طی ۱۴ سالی که اداره کل بین الملل راه آهن ایجاد شده، ارتباطات ما با مجامع جهانی تخصصی افزایش چشمگیری یافته است. به گونه ای که در حال حاضر ایران عضو هیئت مدیره یو آی سی است. این سازمان ۲۴۰ عضو و ۶ دفتر منطقه ای دارد. ایران مدیر اتحادیه راه آهن های خاورمیانه بوده و در تصمیم گیری های اتحادیه جهانی راه آهن ها دخالت می کند.

وی راه آهن ایران را به عنوان کشوری که دارای استانداردترین خط آهن، ایستگاه و ناوگان در منطقه است معرفی کرد و ادامه داد: این موضوع در اثر تماس و ارتباط با تشکل های بین المللی به دست آمده است که درنتیجه راه آهن کشورمان توانسته در بین راه آهن های غیر سریع السیر، با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت در شبکه ریلی حرکت کند.