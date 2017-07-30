عصبانیت هواداران الاهلی از مدافع جدید/ قرارداد «بونا» را فسخ کنید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. دیدار رفت این دو تیم روز ۳۱ مرداد به میزبانی پرسپولیس در عمان برگزار می شود و دیدار برگشت به میزبانی الاهلی در امارات.

بازیکن نیجریه‌ای صدای هواداران را درآورد

بر اساس اعلام روزنامه «الریاض» عربستان، هواداران تیم الاهلی خواستار فسخ قرارداد «ابوا بونا» مدافع جدید و نیجریه ای این تیم شدند که چندی پیش به الاهلی اضافه شد.

هواداران الاهلی این درخواست را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از رئیس باشگاه الاهلی داشته اند و اعلام کرده اند این مدافع نیجریه ای یک بازیکن عادی است که کار خاصی نمی تواند برای الاهلی انجام بدهد!

پایان اردوی ۲۳ روزه الاهلی در اتریش

تیم فوتبال الاهلی که اردوی آماده سازی ۲۳ روزه ای را در اتریش داشت، امروز به جده بر می گردد و خود را آماده شروع مسابقات لیگ عربستان و همچنین بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا می کند. الاهلی در این اردو با تیم های مختلفی بازی کرد ولی در سه مسابقه برابر لاتزیو ایتالیا، قونیه اسپور ترکیه و العین امارات شکست خورد.

الاهلی مردد بین بازیکن برزیلی و کاستاریکایی

مسئولان باشگاه الاهلی عربستان باوجود اتمام اردوی این تیم در اتریش اما هنوز بحث جذب بازیکنان خارجی را در دستور کار دارند. این باشگاه قرار است از بین دو بازیکن، یک نفر دیگر را جذب کند. «الن پاتریک» بازیکن ۲۶ ساله فلامینگو برزیل است که الاهلی مذاکراتی با این بازیکن داشته است. همچنین «براین رویز» بازیکن کاستاریکایی تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال است که مسئولان الاهلی مذاکراتی با این باشگاه برای انتقال رویز داشته اند و احتمال حضور این بازیکن در الاهلی بیشتر است.

تکذیب کنار گذاشتن بازیکنان مصری و یونانی

خرید بازیکن جدید خارجی در الاهلی عربستان نیازمند کنار گذاشتن یک بازیکن از لیست این تیم است. در حالی که طی روزهای گذشته اخبار مختلفی مبنی بر کنار گذاشتن «فیتغا» یونانی و «عبدالشافی» مصری از الاهلی به گوش می رسید، این باشگاه روز گذشته اعلام کرد تمام این اخبار گمانه زنی است.

اختلاف سرمربی الاهلی و سران باشگاه

در حالی که عمر کار «سرگئی ربروف» سرمربی اوکراینی در الاهلی عربستان هنوز به یک ماه نرسیده است، اختلافات وی با سران باشگاه در بعضی موارد خودش را نشان داده است. یکی از این مسائل، کنار گذاشتن چند بازیکن مطرح الاهلی از سوی ربروف بود که با وساطت مسئولان باشگاه، این بازیکنان در اردوی اتریش حضور یافتند. همچنین ربروف بر سر کنار گذاشتن فیتغا و عبدالشافی با باشگاه اختلافاتی دارد.