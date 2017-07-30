درآمد گردشگری ورزشی تیم بارسلونا برابر با کل فروش نفت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی با اشاره به اینکه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ فرصت مغتنمی برای ایجاد رشد در عرصه های مختلف صنعت گردشگری است، گفت: بر این اساس گردشگری ورزشی، یکی از ابعاد مهم و جذاب در عرصه گردشگری محسوب می شود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبریز شرایط مناسبی برای توجه به گردشگری ورزشی دارد، به خانه ملت گفت: بر این اساس با برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی می توان کمک شایانی به ورود گردشگران به این شهر در راستای انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروزه در کشورهای مطرح ورزشی در دنیا درآمد خوبی از عرصه گردشگری ورزشی بدست می آید، ادامه داد: به عنوان مثال شهر بارسلونا خصوصا ورزشگاه تیم فوتبال این منطقه در کشور اسپانیا سالانه میزان ۱۷ میلیون گردشگر خارجی است که هر کدام حدود ۳ هزار دلار هزینه می کنند؛ درآمد گردشگری ورزشی که در بارسلونا حاصل شده برابر با کل فروش نفت کشورمان و حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که عدد قابل توجه و تاملی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه کشورهای همسایه مانند ترکیه نیز از گردشگری ورزشی بهره خوبی می برند و توانسته اند از این طریق گردشگران خارجی متعددی را جذب کنند، تصریح کرد: سیاست اتخاذ شده از سوی وزارت ورزش و جوانان در راستای برگزاری مسابقات بین المللی در تبریز می تواند علاوه بر شعار درنظر گرفته شده برای این شهر در سال ۲۰۱۸، به رشد و توسعه گردشگری ورزشی در کشور کمک کند.

عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید از یاد برد که با فعال شدن گردشگری ورزشی، اشتغالزایی در بخش های مختلف جامعه بوجود خواهد آمد و این مهم منطبق با سیاست های اقتاد مقاومتی است.