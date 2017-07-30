اهالی العوامیه خواستار دخالت سازمان ملل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرأت الجزیره، نظامیان رژیم آل سعود حمله به غیرنظامیان در شهرک شیعه نشین «العوامیه» در «القطیف» را ادامه می دهند و در حمله توپخانه ایی به مناطق مسکونی و محله های العوامیه ده ها غیرنظامی از جمله چندین زن و کودک زخمی شده اند.

از سوی دیگر با ادامه سرکوب غیرنظامیان اهالی این منطقه از نهادهای بین المللی و حقوقی خواسته اند برای تحقیق درباره اقدامات سرکوب گرانه آل سعود علیه شهروندان بی پناه در العوامیه کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.

بر اساس این خبر اهالی العوامیه همچنین خواستار دخالت سازمان ملل در این مسأله شده و تأکید کرده اند سازمان ملل باید عربستان را وادار کند تا جنگ خود علیه غیرنظامیان در العوامیه را متوقف کند. پیشتر نیز منابع رسانه ای اعلام کرده بودند که به دنبال حملات نظامیان آل سعود به شهرک شیعه نشین العوامیه در استان قطیف طی ۳ روز اخیر، ۶ شهروند عربستانی شهید شدند.