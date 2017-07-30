به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این مجموعه از حضور سه عروسک به نام پالام، پولوم و پیلیش و بخش های شاد و موزیکال بهره می برد و یکی از محورهای اصلی آن ایجاد نشاط در خانواده و انجام بازی های گروهی و متناسب با روحیه کودکان است.

«پالام، پولوم، پیلیش» در هر برنامه به معرفی یک بازی بومی و محلی ایران می پردازد که در خانواده و گروه دوستان برای کودکان قابل انجام است. در انتهای برنامه نیز جهت تثبیت نکات بیان شده در هر قسمت، عروسک ها به جمع بندی موضوعات گفته شده می پردازند.

همچنین این مجموعه با مشارکت والدین از گنجینه عظیم داستان های ارزشمند قرآنی و ایرانی، قصه هایی آموزنده و اخلاقی را برای کودکان بیان می کند و سعی دارد به نحوی اثرگذار مضامین اخلاقی- دینی را در قالب قصه به کودکان آموزش دهد.

«پالام، پولوم، پیلیش» به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدرضا میرمحمد میگونی شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.