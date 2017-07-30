اپلیکیشن روسی احساسات شما را می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، سال گذشته NTechLab، یک شرکت فناوری روسی اپلیکیشنی به نام Find Face به بازار عرضه کرد که قابلیت ردیابی افراد در اپلیکیشن VKontakte(معادل روسی توییتر) را براساس پروفایلشان داشت. این اپلیکیشن جنجال های زیادی در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرد.

به هرحال نسخه جدید این اپلیکیشن عرضه شده و قابلیت های بسیار فراتری دارد. Find Face علاوه بر شناسایی صورت، سن و جنسیت فرد می تواند احساسات او را نیز بخواند.

شبکه عصبی مصنوعی Find Face با پردازش حتی بخشی از تصویر یک صورت، وکتوری ایجاد می کند که به طور کلی ۱۶۰ نقطه از صورت را هدف می گیرد. NTechLab ادعا می کند این نرم افزار می تواند مخزنی حاوی میلیاردها صورت را در کسری از ثانیه جستجو کند. به همین دلیل می توان از آن برای مبارزه با جرایم استفاده کرد.

این شرکت از یادگیری عمیق برای خوانش احساسات افراد استفاده می کند. میخایل ایوانف مدیر ارشد اجرایی NTechLab در این باره می گوید: ما محصولی با قابلیت های خارق العاده ساخته ایم که نه تنها صورت و جنسیت بلکه احساسات افراد را نیز ردیابی می کند. ما در آزمایشگاه احساسات را به سیستم خود آموزش می دهیم. آموزش الگوریتم طوری است که بتواند احساسات موجود در صورت فرد را درک کند. درست مانند آموزش احساسات به یک کودک.

این درحالی است که برخی منابع گزارش داده اند شرکت سازنده اپلیکیشن با مقامات شهری مسکو همکاری می کند و این محصول را در ۱۵۰ هزار دوربین مدار بسته شهر به کار گرفته است.