به گزارش خبرنگار مهر، این تابلو که توسط تمامی بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان امضاء شده است، با قیمت پایه پنج میلیون تومان و با هدف کمک به کودکان سرطانی به فروش می‌رسد.

متقاضیان خرید این تابلو می توانند از امروز یکشنبه (هشتم مردادماه) به مدت یک ماه در ساعات اداری از طریق تماس با روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به شماره تلفن ثابت ۰۶۱۵۳۲۶۴۸۵۶ ، ضمن اعلام نام و نام خانوادگی خود، قیمت پیشنهادی شان را نیز اعلام کنند.

طبق اعلام قبلی، قرار است تا این تابلو به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شده و تمام عواید حاصل از این فروش صرف کمک به هزینه‌های درمانی کودکان سرطانی آبادان ‌شود.