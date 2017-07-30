جزییاتی از قرارداد غیر قانونی طیبی با قطری ها/ قرارداد با سه تیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیبی بازیکن پیشین تیم استقلال خوزستان که با این تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر رسید و حضوری موفق در لیگ قهرمانان آسیا داشت، در فصل نقل و انتقالات مورد توجه تیم پارس جم قرار گرفت و با قراردادی به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به این تیم پیوست. این بازیکن پس از چند روز حضور در تمرینات و اردوی آماده سازی این تیم در ارمنستان ساز جدایی کوک کرد و در نهایت نیز بدون در نظر گرفتن رضایت باشگاه پارس جم با تیم نادی القطر قرارداد امضا کرد تا حضور در لیگ ستارگان را تجربه نماید.

طیبی بعد از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا همراه با استقلال خوزستان مورد توجه تیم هایی از قطر قرار گرفته بود که دو تیم الاهلی و نادی القطر در زمره این تیم ها بودند. این بازیکن در لیگ برتر هم تیم هایی از جمله فولاد و پارس جم را در صف مشتریان خود می دید و در نهایت با باشگاه پارس جنوبی جم به توافق رسید. وی بعد از پیوستن به این تیم تازه لیگ برتری شده در تمامی تمرینات و مراحل آماده سازی این تیم و حتی در اردوی ارمنستان این تیم شرکت کرد.

در مدت زمان حضور طیبی در تمرینات پارس جم، اخباری غیر رسمی اما نسبتا موثق از توافق این بازیکن با یک باشگاه قطری (الاهلی) به گوش می رسید که این بازیکن در صحبت با مدیران باشگاه و حتی دربرخی از مصاحبه های خود این اخبار را تکذیب می‌کرد. بعد از اتمام اردوی آماده سازی پارس جم در ارمنستان تمرینات این تیم دو روز تعطیل شد و این بازیکن در این زمان هم در تماس با مدیر باشگاه صحبت از حضور در اولین جلسه تمرین کرد.

اما طیبی به جای حضور در تمرین با یکی از مدیران باشگاه تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد در هتل المپیک با وی دیدار داشته باشد. وی در این جلسه که با حضور مدیر برنامه‌های طیبی تشکیل می‌شود برای اولین بار به صورت رسمی خواهان جدایی از پارس جم می‌شود و اذعان می‌دارد در ایامی که در لیگ قهرمانان آسیا بازی می‌کرده، با این تیم پیش قرارداد امضاء کرده و اگر به این تیم نپیوندد از او شکایت می‌کنند.

بدیهی است که این درخواست طیبی با موافقت مدیران باشگاه پارس جم همراه نیست. اما این عدم موافقت باعث نمی‌شود تا طیبی از تصمیم خود منصرف شود. وی در تمرینات پارس جم شرکت نمی‌کند و در روز بازی تدارکاتی این تیم با نساجی با لباس شخصی سر زمین حضور می یابد و به صورت جدی خواهان گذرنامه‌اش شده تا از این تیم جدا شود. در نهایت مدیران باشگاه با اعلام این موضوع که قطعا از او شکایت خواهند کرد، گذرنامه این بازیکن را هم تحویل می‌دهند.

نکته جالب اینجا است که در تمام این مدت خبر از قرارداد یا پیش قرارداد طیبی با باشگاه الاهلی قطر بود و این که او جانشین پژمان منتظری در این تیم است. اما بعد از آن که او به قطر رفت، سر از تیم نادی القطر در آورد. این بازیکن در واقع به صورت همزمان با سه تیم «الاهلی»، «نادی القطر» و «پارس جم» قرارداد امضا کرده و حتی اگر باشگاه الاهلی در مناسباتی که با نادی القطر دارد از این باشگاه و طیبی شکایت نکند، باشگاه پارس جم قطعا از این شکایت صرف نظر نمی‌کند.

مدیران باشگاه پارس جم شکایت خود را قبلا به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارائه داده‌اند اما به زودی این شکایت به صورت رسمی به فیفا هم خواهد رسید. مدیران این باشگاه البته قصدشان از این شکایت محروم کردن طیبی نیست و آنها تنها غرامت مالی از این بازیکن می‌خواهند. غرامتی که معادل ۳۰درصد قرارداد این بازیکن با پارس جم است.