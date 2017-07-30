به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب «عملیات مهندسی»، همراه با نشست «واکاوی کارنامه عملیاتی مجاهدین خلق»، دوشنبه ۹ مرداد در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست علی اکبر طاهری کارشناس ارشد حوزه اطلاعات امنیت و استاد دانشگاه، محمدحسن روزی طلب نویسنده کتاب «عملیات مهندسی» و کارشناسان حوزه مبارزه با نفاق، به طرح بحث و پاسخگویی به سوالات می‌پردازند.

همچنین در پایان این مراسم از کتاب «عملیات مهندسی»، رونمایی می‌شود.

این مراسم رونمایی و نشست «واکاوی کارنامه عملیاتی مجاهدین خلق»، دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی به نشانی خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می‌شود.