به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی چند هفته ای است تلاش می کند تا مهاجم خارجی مد نظرش را از بین فیلم بازی هایی که به دستش می رسد انتخاب کند. سرمربی ذوب آهن اصفهان معتقد است خط حمله این تیم با حضور مهاجم خارجی باید تقویت شود تا هر زمان نیاز دید تغییرات لازم را ایجاد کند.

کادر فنی ذوب آهن اصفهان تصمیم دارد بلافاصله پس از دومین بازی این تیم در رقابت های لیگ برتر مقابل گسترش فولاد تبریز، مهاجم مدنظرشان را به مدیران باشگاه اعلام کنند تا نسبت به جذب این بازیکن اقدام کنند.

پیش از این شایعاتی در خصوص جذب هرایر مگویان مدافع استقلال تهران توسط باشگاه ذوب آهن اصفهان به گوش می رسید که با توجه به نیاز امیر قلعه نویی به جذب مهاجم خارجی، تقریبا منتفی است و مگویان جایی در لیست سبزپوشان اصفهانی ندارد.