  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

گرامیداشت هفتصدمین سال نگارش «گلشن راز» در یونسکو

گرامیداشت هفتصدمین سال نگارش «گلشن راز» در یونسکو

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی اعلام کرد که امسال هفتصدمین سال نگارش «گلشن راز»، کتاب ارزشمند شیخ محمود شبستری، با همکاری یونسکو گرامی داشته می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری،  فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «گلشن راز در راستای رشد و تعالی انسان نوشته شده و ارتقای مفاهیم اخلاقی، مفهوم تعادل بین روح و بدن، اعتدال و جلوگیری از تعصب و خشونت و حفاظت از محیط‌زیست را عرضه می‌کند، به عبارتی می‌توان گفت این کتاب حاوی استانداردهایی برای اخلاق در مقیاس جهانی است.»

او افزود: «شیخ محمود شبستری یکی از نامدارترین عرفای ایران است. آثار او عمدتاً در زمینه آموزش و پرورش و ارتقای مفاهیم اخلاقی و عرفانی به‌منظور مبارزه با جهل، تعصب و خشونت است و او یکی از پیشگامان شکل‌گیری گفتمان از طریق شعر است.»

نظری، با بیان اینکه جمهوری آذربایجان از برگزاری هفتصدمین سال گرامیداشت «گلشن راز» حمایت کرده است، تصریح کرد: «اهمیت جهانی ”گلشن راز“ چنان است که تا به امروز بیش از ۴۰ تفسیر و شرح درباره آن نوشته شده و به پنج زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی و اردو ترجمه شده است. پیام تأثیرگذار شیخ شبستری به جهان، ۷۰۰ سال پیش، احترام به محیط‌زیست و زیبایی‌های خلقت است، جایی که او توصیه می‌کند که ضرورت حفظ خلقت خدا را داشته باشد.»

کد مطلب 4045365
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها