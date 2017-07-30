گرامیداشت هفتصدمین سال نگارش «گلشن راز» در یونسکو

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «گلشن راز در راستای رشد و تعالی انسان نوشته شده و ارتقای مفاهیم اخلاقی، مفهوم تعادل بین روح و بدن، اعتدال و جلوگیری از تعصب و خشونت و حفاظت از محیط‌زیست را عرضه می‌کند، به عبارتی می‌توان گفت این کتاب حاوی استانداردهایی برای اخلاق در مقیاس جهانی است.»

او افزود: «شیخ محمود شبستری یکی از نامدارترین عرفای ایران است. آثار او عمدتاً در زمینه آموزش و پرورش و ارتقای مفاهیم اخلاقی و عرفانی به‌منظور مبارزه با جهل، تعصب و خشونت است و او یکی از پیشگامان شکل‌گیری گفتمان از طریق شعر است.»

نظری، با بیان اینکه جمهوری آذربایجان از برگزاری هفتصدمین سال گرامیداشت «گلشن راز» حمایت کرده است، تصریح کرد: «اهمیت جهانی ”گلشن راز“ چنان است که تا به امروز بیش از ۴۰ تفسیر و شرح درباره آن نوشته شده و به پنج زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی و اردو ترجمه شده است. پیام تأثیرگذار شیخ شبستری به جهان، ۷۰۰ سال پیش، احترام به محیط‌زیست و زیبایی‌های خلقت است، جایی که او توصیه می‌کند که ضرورت حفظ خلقت خدا را داشته باشد.»