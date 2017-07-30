توقع داشتیم کمیته داوران عذرخواهی کند/ دنبال امتیاز نفت نبودیم

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه باشگاه صبا و هیات فوتبال قم امیدوار بودند امسال در لیگ برتر فوتبال بمانند ولی این اتفاق رخ نداد، گفت: ما وظیفه داشتیم به عنوان مدعی، مدارکمان را به کمیته اخلاق بدهیم. البته این کمیته هم ملاحظات خودش را دارد ولی هنوز هم رایی صادر نکرده اند!

وی تاکید کرد: حداقل توقع ما این بود که به خاطر اشتباهات داوری در بازی آخر صبای قم، از ما یک عذرخواهی صورت بگیرد. اشتباهات داور در آن مسابقه از سوی کارشناسان هم تایید شد. ما هم می دانیم که اشتباهات سهوی بوده ولی ای کاش از مردم قم و تیم صبا یک عذرخواهی می کردند.

رئیس هیات فوتبال قم درباره اینکه گفته می شد مسئولان این استان و تیم صبا رایزنی هایی برای حضور در لیگ به جای نفت تهران داشتند، خاطرنشان کرد: اصلا دنبال این موضوع نبودیم و به ما هم ارتباطی نداشت. ما دنبال احقاق حق خود از این طریق نبودیم.

بهرامی در پایان گفت: به نادر فریاد شیران مسئول تیم های پایه نفت هم اطلاعات غلط داده بودند. او اشتباه می کرد؛ ما دنبال امتیاز نفت نرفتیم. اتفاقا دعا می کردیم مشکل نفت حل شود چون این تیم هم بازیکنان جوان خوبی پرورش می دهد.