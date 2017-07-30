شورای مستند سیما شکل گرفت/ دبیر و اعضا منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، مرتضی میرباقری معاون رییس سازمان در امور سیما با هدف انسجام بخشی به فعالیت های مستندسازی در شبکه ها سلیم غفوری را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای مستند سیما منصوب کرد.

معاون سیما در احکام دیگری اعضای این شورا را معرفی کرد و به آنها ماموریت داد نسبت به امتداد سیاست های ابلاغی سازمان و معاونت سیما در ژانرهای گوناگون مستند شبکه ها اهتمام ورزند.

وی در احکام خود خواستار حفظ و ارتقای جایگاه ساختار تلویزیونی مستند در سیما و پیشنهاد اولویت های محتوایی مستندسازی ذیل سیاست های ابلاغی معاونت شد.

میرباقری در این احکام به هماهنگی و توزیع متناسب محتوایی و ژانری مستندهای تلویزیونی در شبکه های سیما و مدیریت جامع جدول پخش برنامه های مستند به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی اشاره کرده و خواستار سیاست گذاری برای جشنواره تلویزیونی مستند شد.

هماهنگی و هم افزایی با مراکز و مراجع فعال مستندسازی درون و برون سازمانی، پیشنهاد ایده های نو و خلاقانه به برنامه های مستند و عمق بخشی به آنها از دیگر موضوعاتی است، که معاون سیما بر آن تاکید کرد.

افزایش بهره مندی از ظرفیت رسانه های نوین و فضای مجازی در توسعه کمی و کیفی مستندهای تلویزیونی از اولویت های دیگری است که میرباقری به آن اشاره کرده و خواستار آن شد تا این شورا در بررسی صلاحیت حرفه ای مستندسازان و کشف استعدادهای نو و استفاده از ظرفیت هنگفت مستندسازان پیشکسوت کوشش کنند.

تحلیل و بررسی گزارش های نظارتی، پژوهشی، نظرسنجی و ارزیابی عملکرد در عرصه تولیدات مستند از نکات دیگری است که در معرفی اعضای شورا به آن توجه شده است.

رضا پورحسین، مهدی یادگاری، جواد رمضان نژاد، محمدعلی فارسی، مرتضی رزاق کریمی و عبدالکریم خیامی توسط میرباقری به عنوان اعضای حقیقی شورای مستند سیما منصوب شدند.

پیش از این خبری درباره شکل گیری این شورا منتشر نشده بود و با حکم معاون سیما برای دبیر و اعضا، این شورا رسمیت پیدا کرده است.