تلویزیون آنلاین یا همان تلوبیون چقدر در ایران طرفدار دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی تا حدی بالاست که در بسیاری از موارد از امکانات جدیدی که فراهم شده خبر نداریم اما البته همیشه هستند جوانان کنجکاو و باهوش که از آخرین فناوری‌های روز دنیا بهترین استفاده را می‌کنند.

یکی از جدیدترین فناوری‌هایی که در تمام دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تلویزیون آنلاین است. حالا بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برنامه‌ها و فیلم‌های مورد نظرشان و یا حتی مسابقات ورزشی را بصورت زنده از طریق موبایل یا لپ‌تاپ خود مشاهده کنند.

به گزارش ویرلن؛ در ایران «تلوبیون» پرطرفدارترین وب سایت و اپلیکیشن تلویزیون آنلاین است که بطور جالب توجهی این روز ها محبوب شده ، بطوری‌که این وب‌سایت امروز جزو ۲۰ سایت پربازدید اول ایران است و اپلیکیشن موبایل تلوبیون نیز تاکنون بالای ۳.۵ میلیون دانلود داشته است.

اما تلوبیون چه امکانات ویژه‌ای دارد؟

پخش زنده­ و آرشیو برنامه‌های ۳۰ شبکه تلویزیونی

آرشیو تمام مسابقات فوتبال داخلی و خارجی به همراه لحظات مهم

آرشیو هزاران فیلم سینمایی ایرانی و خارجی

آرشیو سریال‌های ایرانی و خارجی

آرشیو کامل برنامه‌های جذاب تلویزیونی مانند: خندوانه، دورهمی، ماه عسل و ...

آرشیو صدها کارتون و انمیشن جذاب

دسترسی به بخش ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان

امکان استفاده در تمام ساعات شبانه روز، تنها از طریق اتصال به اینترنت

امکان ذخیره‌سازی همه­ برنامه‌ها با ۳ کیفیت و حجم متفاوت

با استفاده از تلوبیون می‌­توانید به‌صورت کاملا رایگان به همه­ سریال‌های پخش شده توسط تلویزیون دسترسی پیدا کنید و به تماشا یا دانلود آن­ها بپردازید. تمامی مسابقات فوتبال و برنامه‌های ورزشی به همراه لحظات مهم و حساس در تلوبیون ذخیره شده‌­اند. مجموعه‌­ای از صدها کارتون و انیمیشن رایگان می‌­تواند ساعت‌ها کودک شما را سرگرم کند.

همچنین استفاده از تلوبیون این امکان را به شما می‌دهد که هر زمان و هر جایی که خواستید به تماشا یا دانلود برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه‌تان بپردازید.

گروه سیما رایان شریف با ارائه تلوبیون امکان مشاهده فیلم‌ها و سریال‌های محبوب در فضای آنلاین را بصورتی فراهم کرده که اکنون ما حتی با اینترنت سیم کارت نیز می‌توانیم در گوشی موبایل فیلم تماشا کنیم.

